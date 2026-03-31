Diomary La Mala estrena “Organdí” junto a Pat Pereyra en una apuesta musical íntima

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– La destacada cantante dominicana Diomary La Mala presentó su más reciente colaboración musical junto a Pat Pereyra, titulada “Organdí”.

El tema, compuesto por Pereyra, surge como una propuesta cargada de sensibilidad, donde la música y la lírica se combinan para ofrecer una experiencia sonora elegante y emotiva.

“Organdí” destaca por la fusión de matices contemporáneos con una esencia íntima y poética, logrando una conexión especial con el oyente a través de su narrativa.

En la interpretación, Diomary aporta su característico estilo vocal, mientras que Pat Pereyra suma frescura y profundidad, logrando un equilibrio artístico entre ambas voces.

La canción representa un encuentro creativo que apuesta por la autenticidad y la calidad musical, resaltando la versatilidad de las intérpretes.

Este lanzamiento también refleja el compromiso de ambas artistas con propuestas que van más allá de lo comercial, priorizando la emoción y el contenido en cada producción.

El sencillo ya está disponible en las principales plataformas digitales, donde ha comenzado a recibir una respuesta positiva por parte del público.

Con “Organdí”, Diomary La Mala y Pat Pereyra continúan consolidando su trayectoria en la música dominicana, apostando por proyectos que elevan el arte y conectan con la sensibilidad del público.