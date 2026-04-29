DIGESETT reporta más de 834 mil motociclistas sancionados por infracciones de tránsito en 2025

Bartolo García

Santo Domingo.– La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó que durante el año 2025 fueron fiscalizados 834,113 conductores de motocicletas por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en la República Dominicana.

La institución explicó que estas acciones forman parte de los operativos permanentes que se desarrollan a nivel nacional en calles, avenidas, carreteras y autopistas, con el objetivo de fortalecer el orden vial y prevenir accidentes que afectan tanto a conductores como a peatones.

De acuerdo con el informe oficial, en ese mismo período también fueron retenidas 81,107 motocicletas como consecuencia de diferentes faltas a la normativa vigente, reflejando una intervención firme por parte de los agentes de tránsito en favor de la seguridad ciudadana.

Pascual Cruz Méndez director general de Digesett

Entre las infracciones más frecuentes detectadas figuran el no uso del casco protector, la circulación por lugares prohibidos como aceras, túneles y elevados, el desplazamiento sin luces, la falta de documentos reglamentarios y la participación en carreras ilegales o competencias de velocidad.

La DIGESETT destacó que los motociclistas representan uno de los grupos más vulnerables dentro de los siniestros viales, por lo que estas fiscalizaciones buscan principalmente prevenir lesiones graves, pérdidas humanas y situaciones de alto riesgo en las vías públicas.

Asimismo, señaló que el propósito de estos operativos no es únicamente sancionar, sino también crear conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y promover una cultura de responsabilidad vial en todo el territorio nacional.

La entidad exhortó a todos los conductores, especialmente a quienes utilizan motocicletas como medio de transporte o trabajo, a cumplir con la Ley 63-17, respetar las señales de tránsito y contribuir a una movilidad más segura para toda la población.