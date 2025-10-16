DIGEIG reconoce a Coraasan por transparencia institucional

Santiago. RD.- La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), recibió de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), un reconocimiento por la transparencia en los procesos institucionales, consolidando su liderazgo en el sector agua y saneamiento.

El director general de Coraasan, ingeniero Andrés Cueto, destacó que esta distinción es un reflejo del trabajo que se realiza desde la institución, movidos por el compromiso institucional, los principios éticos y el respaldo del gobierno del presidente Luis Abinader.

En los últimos meses Coraasan recibió la máxima calificación de manera consecutiva, resultado del trabajo en equipo y de seguir los lineamientos de la gestión de gobierno que encabeza el presidente Abinader, quien ha dado ejemplo de cómo debe ser un manejo ético y una administración que rinde cuentas.

El reconocimiento fue recibido por el encargado de la oficina de Acceso a la Información de Coraasan.