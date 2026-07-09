DiDi incorpora Código PIN en República Dominicana para reforzar la seguridad de los viajes

La nueva función permitirá verificar la identidad entre pasajeros y conductores antes de iniciar el viaje, fortaleciendo las herramientas de seguridad disponibles en la aplicación durante la temporada de verano

Bartolo García

La plataforma de movilidad DiDi anunció la incorporación de la función Código PIN en República Dominicana, una herramienta diseñada para reforzar la seguridad de los usuarios al generar un código numérico único y aleatorio que confirma la coincidencia entre el pasajero y el conductor antes de iniciar una solicitud de viaje.

La empresa explicó que esta innovación llega en un momento estratégico, coincidiendo con el inicio del verano, una temporada en la que aumenta significativamente la actividad en la aplicación. Según datos de DiDi, durante los fines de semana del verano de 2025 las solicitudes de viaje crecieron un 7.3 % respecto al resto del año, especialmente en zonas como Piantini, Naco, la Zona Colonial, el Malecón y el Parque Iberoamérica.

El gerente senior de Comunicaciones para DiDi, Douglas Quesada, afirmó que la incorporación del Código PIN responde al compromiso de la empresa de seguir fortaleciendo las soluciones tecnológicas de seguridad disponibles para pasajeros y conductores. Destacó que esta herramienta añade una capa adicional de verificación desde el inicio del viaje y ayuda a reducir el riesgo de abordar un vehículo equivocado.

La nueva función se integra al ecosistema de seguridad de la plataforma, que también incluye la posibilidad de compartir el recorrido en tiempo real con contactos de confianza, proteger la información personal mediante números telefónicos anónimos y utilizar la función de grabación de audio durante las solicitudes de viaje.

DiDi explicó que la grabación de audio puede activarse de manera manual o automática desde el Centro de Seguridad de la aplicación y que los archivos permanecen encriptados, siendo utilizados únicamente cuando se reporta un incidente, en cumplimiento con los estándares de protección de datos de la plataforma.

La empresa indicó que estas herramientas buscan ofrecer una experiencia más segura antes, durante y después de cada viaje, mediante distintas capas de verificación, protección y asistencia para los usuarios. Asimismo, informó que el 99.99 % de las solicitudes de viaje intermediadas a través de la aplicación concluyen sin incidentes de seguridad reportados, reflejando el impacto de la tecnología en el fortalecimiento de la confianza entre pasajeros y conductores.

Disponible en América Latina, Asia-Pacífico, África y otros mercados internacionales, DiDi continúa ampliando sus soluciones tecnológicas en República Dominicana, donde ofrece las modalidades Express, Pon Tu Precio y Moto, reafirmando su apuesta por una movilidad respaldada por herramientas innovadoras de seguridad y una mejor experiencia para sus usuarios.