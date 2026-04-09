Diáspora dominicana en España exige mayor inclusión en procesos electorales de la JCE

Bartolo García

MADRID, España.– Representantes de la comunidad dominicana en Europa plantearon la necesidad de ampliar la participación de la sociedad civil en los procesos organizados por la Junta Central Electoral (JCE), especialmente de cara a las elecciones de 2028.

Durante un panel realizado por Amo Dominicana TV, diversos líderes coincidieron en que la conformación de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE) debe ser más inclusiva y representativa.

En ese contexto, se destacó la gira realizada por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, quien visitó varios países europeos para socializar el proceso electoral y de cedulación.

Sin embargo, la presentación de un preacuerdo entre partidos políticos como el PRM, PLD y Fuerza del Pueblo para integrar la OCLEE en Madrid generó cuestionamientos entre los participantes.

La panelista Maribel Santos advirtió que una convocatoria abierta pierde sentido si las decisiones ya están previamente definidas por las organizaciones políticas.

Por su parte, Frank Segura señaló que la diáspora dominicana incluye actores diversos, como empresarios, comunicadores, líderes religiosos y sociales, que también deben tener representación en estos espacios.

En tanto, Martín Rosario alertó sobre el retraso en el proceso de cedulación en el exterior, destacando que, a dos años de los comicios, muchos dominicanos aún no cuentan con el nuevo documento de identidad.

Otros participantes recordaron que la decisión final sobre la integración de las OCLEE corresponde a la JCE, y que la ley establece criterios como la imparcialidad y el conocimiento electoral por encima de intereses partidarios.

Asimismo, se enfatizó que uno de los mayores retos será lograr una mayor participación electoral en el exterior, que en 2024 apenas alcanzó el 25%.

Finalmente, los líderes comunitarios hicieron un llamado a la diáspora a integrarse activamente en el proceso de cedulación, el cual se realizará mediante citas previas desde mayo de 2026 hasta enero de 2028, como paso clave para garantizar el derecho al voto en las próximas elecciones.