DIAGEO e INTRANT remozan sala de la Escuela Nacional de Educación Vial para fortalecer la seguridad vial en la República Dominicana

Santo Domingo, 8 de diciembre de 2025.- Como parte de su compromiso conjunto con la seguridad vial, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y DIAGEO Dominicana entregaron la sala de capacitaciones de la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL), completamente remozada y equipada para fortalecer los procesos formativos orientados a la prevención de siniestros viales en el país.



El nuevo espacio servirá para desarrollar programas de educación vial dirigidos a conductores y ciudadanos, con el propósito de fomentar prácticas de manejo seguras y responsables.

Durante el acto, el director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, destacó el valor de esta colaboración como un aporte directo a la reducción de siniestros viales.



“Sólo lograremos reducir los siniestros viales si apostamos a la educación y la concientización desde la raíz. Este espacio es más que una inversión: es un símbolo del compromiso compartido de trabajar por una movilidad más segura para todos”, afirmó.



De su lado, María Gabriela Mabo, directora de relaciones corporativas de Diageo para Centroamérica, Caribe y Venezuela, subrayó que esta iniciativa es coherente con la visión de responsabilidad social de la empresa y su apuesta por el consumo responsable.



“La educación es el motor que transforma comportamientos y genera conciencia. Somos conscientes del riesgo que implica conducir bajo los efectos del alcohol y, por ello, nuestra apuesta por la prevención es inobjetable. Esta aula es sólo el comienzo; seguiremos acompañando al INTRANT para crear las condiciones que permitan un aprendizaje efectivo y una cultura vial más responsable”, expresó.



Mabo también resaltó que la República Dominicana es uno de los mercados donde DIAGEO mantiene un compromiso social más sólido, respaldado por años de inversión en programas enfocados en la seguridad vial y la educación.



El remozamiento del aula forma parte del proyecto “En Contravía”, desarrollado por DIAGEO, y ejecutado en el país con el apoyo del INTRANT cuyo objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y reducir los siniestros viales mediante programas educativos y acciones de prevención. Esta programa fue lanzado en el 2022 y desde entonces ha impactado alrededor de 15,000 personas a nivel nacional.



La entrega se enmarca en el convenio de cooperación vigente entre ambas entidades, el cual incluye iniciativas de sensibilización, desarrollo de capacidades y fortalecimiento de la cultura de seguridad vial en la población.



Con esta alianza, INTRANT y DIAGEO reiteran un mensaje fundamental: la educación vial salva vidas, y su fortalecimiento demanda la colaboración activa de todos los sectores.