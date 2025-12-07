Dharuelly D’Aza lleva salud y programas sociales a Jacagua

Bartolo García

Santiago, RD.– La comunidad de San Francisco de Jacagua vivió una jornada histórica con el gran operativo médico y social encabezado por la diputada y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D’Aza, quien movilizó a múltiples instituciones y más de 80 profesionales de la salud para llevar atenciones gratuitas a cientos de familias.

La iniciativa transformó la Escuela Mercedes Guarina Gómez Grullón en un completo centro de servicios comunitarios, donde se brindaron consultas, procedimientos, medicamentos y orientación social de alto impacto para los residentes de la zona.

El operativo ofreció una amplia variedad de especialidades médicas, respondiendo a necesidades de salud que por años han afectado a los habitantes de Jacagua. Esta intervención directa permitió acercar soluciones concretas a personas de todas las edades.

Entre las especialidades disponibles destacaron medicina general, ginecología con toma de papanicolaou, cirugía general con desbridamientos, endocrinología, pediatría, neurocirugía, oftalmología, odontología, vacunación y analíticas sanguíneas. Además, múltiples laboratorios aportaron medicamentos y materiales médicos.

Durante su intervención, la diputada D’Aza expresó que esta jornada reafirma su compromiso con la salud, la dignidad y el bienestar de las familias de Santiago. “Seguiremos llevando soluciones reales a cada comunidad, porque la salud es un derecho y una prioridad para nosotros”, afirmó.

El operativo también contó con la participación coordinada de diversas instituciones públicas, lo que amplió significativamente el alcance de los servicios. La presencia de estas entidades permitió que los ciudadanos accedieran a programas esenciales de seguridad social y apoyo gubernamental.

Entre las instituciones que brindaron asistencia se encuentran SeNaSa, ofreciendo carnetización y afiliación al Régimen Subsidiado; CONAPE, gestionando pensiones solidarias; y CONADIS, entregando sillas de ruedas, andadores y muletas, además de orientar sobre pensiones por discapacidad.

Asimismo, la DIDA acompañó a los residentes con orientación sobre derechos y procesos, mientras FUMIVISION realizó evaluaciones de la vista y detección temprana de enfermedades oculares. También participaron el Servicio Regional de Salud Norcentral y el Hospital Cabral y Báez.

El operativo incluyó apoyo logístico de instituciones como la Dirección Provincial de Salud I, INESPRE, Comedores Económicos del Estado y la Cámara de Diputados, garantizando una jornada integral y bien estructurada que atendió necesidades médicas y sociales.

La diputada D’Aza extendió un agradecimiento especial a los más de 80 médicos y especialistas que ofrecieron sus servicios con entrega y vocación, destacando el impacto humano que su participación generó en cada área de atención.

Reconoció también a su equipo político y organizativo por la eficiencia en la logística, así como a la comunidad de Los Cocos de Jacagua por su participación masiva y su disposición a aprovechar cada servicio disponible durante la jornada.

“Cuando se unen voluntades, instituciones y corazón, los resultados son extraordinarios. Jacagua puede contar con este equipo siempre”, señaló, reafirmando su visión de trabajo comunitario sostenido.

Gracias a esta intervención, cientos de residentes pudieron acceder a diagnósticos, tratamientos y programas que usualmente representan un costo económico significativo o que requieren largos traslados fuera de la comunidad.

Además de las atenciones médicas, el operativo permitió que decenas de personas obtuvieran apoyo en áreas como afiliación al sistema de salud, solicitud de pensiones para adultos mayores y asistencia técnica para personas con discapacidad, fortaleciendo la inclusión social.

Con esta iniciativa, Dharuelly D’Aza ratifica su compromiso de seguir impulsando acciones que promuevan la salud, la protección social y el bienestar integral en las comunidades de Santiago, llevando soluciones donde más se necesitan.

El impacto del operativo posiciona a Jacagua como un ejemplo de cómo la articulación entre instituciones y liderazgo comunitario puede generar avances significativos en materia de salud y desarrollo social.