Dharuelly D’Aza fortalece vínculo entre el Congreso y profesionales de la salud

Bartolo García

Santo Domingo.– La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D’Aza, encabezó una visita guiada institucional en las instalaciones del Congreso Nacional, con la participación de un amplio grupo de profesionales del sector salud provenientes de distintas regiones del país.

La actividad se desarrolló en un ambiente de apertura, diálogo y acercamiento democrático, permitiendo que médicos y enfermeras conocieran de cerca los espacios del hemiciclo legislativo y el funcionamiento interno del Poder Legislativo dominicano.

Durante el recorrido, los participantes pudieron observar cómo se desarrollan los procesos parlamentarios y de qué manera se construyen las leyes que impactan directamente distintos sectores de la sociedad, especialmente el sistema de salud pública nacional.

En ese contexto, Dharuelly D’Aza, quien también es médica de profesión, resaltó la importancia de fortalecer la relación entre las instituciones del Estado y los profesionales que trabajan diariamente por el bienestar de la población.

“El personal de salud es la columna vertebral de nuestra sociedad. Que puedan conocer y apropiarse de sus instituciones democráticas es un paso fundamental para una ciudadanía más comprometida”, expresó la legisladora durante la jornada.

La delegación médica mostró especial interés en los procesos legislativos relacionados con leyes del sector salud, la gestión hospitalaria, la atención primaria y las políticas públicas que inciden directamente en la calidad de los servicios sanitarios del país.

Además, los profesionales aprovecharon la oportunidad para interactuar directamente con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, planteando inquietudes y compartiendo experiencias sobre los principales desafíos que enfrenta actualmente el sistema de salud dominicano.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Cámara de Diputados por mantener sus puertas abiertas a distintos sectores de la sociedad civil, promoviendo la transparencia institucional y fortaleciendo el vínculo entre el Poder Legislativo y la ciudadanía.