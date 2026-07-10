DGSPC habilita segundo cuadrante del CCR Las Parras y traslada otros 400 internos desde La Victoria

Bartolo García

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) puso en funcionamiento el segundo cuadrante del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, como parte del proceso de transformación del sistema penitenciario nacional iniciado en noviembre del año pasado. Con esta apertura fueron trasladados 400 privados de libertad desde la Penitenciaría Nacional de La Victoria hacia las nuevas instalaciones.

Con la habilitación de este segundo cuadrante, el CCR Las Parras incorpora una capacidad para 2,400 internos procedentes de La Victoria, dando inicio a la segunda fase operativa del recinto. La meta es alcanzar una ocupación total de 4,800 privados de libertad, fortaleciendo la respuesta del sistema penitenciario ante la demanda de espacios adecuados.

Las autoridades informaron que este nuevo módulo fue completamente remodelado y dispone de celdas de alojamiento ordinario y de máxima seguridad, además de un librero en cada uno de sus 48 pabellones, comedor, área médica, espacios para visitas legales y familiares, 22 aulas, biblioteca, área agrícola y un sistema de seguridad rediseñado conforme a los estándares establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.

La DGSPC explicó que las adecuaciones realizadas buscan garantizar mejores condiciones para la custodia, convivencia y rehabilitación de la población penitenciaria, promoviendo un entorno más seguro tanto para los internos como para el personal encargado de la administración del centro.

Asimismo, destacó que la ampliación de Las Parras representa un paso importante dentro del proceso de modernización del sistema penitenciario dominicano, al incrementar la capacidad instalada y ofrecer infraestructuras que favorecen los programas educativos, de formación y reinserción social dirigidos a las personas privadas de libertad.

Con la puesta en marcha de este segundo cuadrante, las autoridades reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo el sistema penitenciario nacional mediante instalaciones más modernas y funcionales, orientadas a garantizar condiciones dignas, mayor seguridad y mejores oportunidades de rehabilitación, en cumplimiento de los objetivos de transformación impulsados para el sector.