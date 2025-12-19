DGCP culmina proceso de socialización de la nueva Ley 47-25  

Santo Domingo R.D.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) culminó un ciclo de socialización de la nueva Ley 47-25 con representantes de todos los actores del Sistema sujetos al ámbito de aplicación de la normativa que entra en vigencia a partir del 28 de enero del año entrante.

La jornada realizada entre el 1 de septiembre al 4 de diciembre y que se extendió a nivel regional tuvo como objetivo facilitar la comprensión integral de la Ley por parte de los organismos de control del Estado, las unidades de compras de las instituciones del Gobierno central, hospitales y ayuntamientos; aclarar dudas y promover la correcta aplicación de la legislación que viene a reforzar la transparencia, la eficiencia, la sostenibilidad y la inclusión en la gestión de los recursos del Estado.

Durante el acto de cierre celebrado en el auditorio de la Policía Nacional el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que la nueva Ley no es una simple actualización normativa, sino que constituye una transformación profunda que pasa de un modelo centrado en el cumplimiento mecánico de procedimientos a un sistema de compras estratégicas, donde la planificación, la integridad, el análisis de datos, la eficiencia, la competencia y el valor público son los ejes rectores.

Dentro de los avances sustantivos de la ley, Pimentel destacó la planificación obligatoria y anticipada, la profesionalización de los actores, la consolidación de demandas, la regulación de nuevos mecanismos de contratación, la exigencia de mayor trazabilidad, la gestión de riesgos, la transparencia activa basada en datos y la estandarización de especificaciones técnicas mediante el Catálogo Único y las Fichas Técnicas.

Afirmó que la nueva ley introduce un sistema integral de supervisión, que combina trazabilidad digital, verificaciones automáticas, identificación de riesgos y alertas tempranas, además de una mayor articulación con los órganos de control interno y externo con mayor transparencia y mayor capacidad de monitoreo preventivo.

“A la par, el régimen sancionador se moderniza para ser más claro, más proporcional y más efectivo. La ley contempla consecuencias concretas frente a prácticas irregulares, establece inhabilitaciones para proveedores y funcionarios, refuerza la responsabilidad individual y solidaria, y dota al sistema de herramientas más robustas para combatir el fraude, la colusión, los conflictos de interés y cualquier forma de desvío. Este marco reafirma un principio esencial: el cumplimiento ya no depende solo de la buena fe, sino de controles reales y consecuencias reales”, subrayó el director de la DGCP.

Dijo que desde la promulgación de la Ley por parte del presidente Luis Abinader, la DGCP ha venido agotando un proceso ordenado para garantizar su adecuada implementación que ha incluido la socialización de las novedades con los actores del sistema; la adecuación interna a nivel de procesos, manuales y flujos de trabajo; la elaboración y realización de una consulta pública del reglamento general de aplicación de la normativa y un proceso de formación y asistencia técnica para su aplicación progresiva.

“Todo este proceso —la socialización, la consulta del reglamento, el fortalecimiento del SECP, la estandarización de las fichas técnicas y el robustecimiento del régimen de controles— tiene un propósito común: acompañarles en esta transición y asegurar que cada institución pueda implementar la nueva ley con seguridad, claridad y confianza”, dijo Pimentel.

Sobre el proceso de socialización

La jornada territorial que se realizó con la colaboración de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Liga Municipal Dominicana (LMD) alcanzó a 1,504 participantes en representación de más de 600 unidades de compras de hospitales, gobiernos locales, ministerios y organismos descentralizados, instituciones castrenses y entidades de defensa, así como órganos constitucionales y autónomos del Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Pedro de Macorís, Barahona, Valverde Mao, Azua, San Juan de la Maguana (Las Matas de Farfán), San Francisco de Macorís, Peravia y La Romana.

Paralelamente, la institución realizó reuniones de socialización con representantes de asociaciones de mipymes, mujeres, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, academias, gremios empresariales, órganos de control, entre otros actores.