DGA dona generador eléctrico y pertrechos militares al Ministerio de Defensa

Santo Domingo, RD. La Dirección General de Aduanas (DGA) realizó la donación de un generador eléctrico de emergencia y una primera partida de municiones, armas y pertrechos militares decomisados al Ministerio de Defensa (MIDE). La entrega busca fortalecer las capacidades operativas y asistenciales del sistema militar de salud, así como apoyar las labores de seguridad y defensa nacional.

El generador, marca CATERPILLAR CAT DE220 GC, de 220 KVA, fue donado por la DGA al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas (HCFFAA), con un valor de US$164,330, incluyendo transporte e instalación. Este equipo garantizará el suministro energético continuo en áreas críticas del hospital, como quirófanos y unidades de cuidados intensivos, asegurando la continuidad de los servicios médicos en beneficio del personal militar y sus familias.

El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, destacó durante el acto, “hemos visto con nuestros propios ojos el sacrificio y la entrega de los hombres y mujeres del Ministerio de Defensa, en puertos, aeropuertos y fronteras. Este gesto de apoyo es una forma de reconocer su labor y de fortalecer las instituciones que velan por la seguridad y el bienestar del país.”

En ese mismo sentido, Yayo agregó, “Para la DGA es un alto honor entregar este generador al Hospital Central de las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, poner en manos del Ministerio de Defensa las municiones y pertrechos decomisados conforme al mandato constitucional y las leyes vigentes. Este acto reafirma nuestro compromiso con la transparencia, la cooperación y la seguridad nacional.”

La partida entregada al MIDE incluye municiones de distintos calibres, armas de fuego, armas blancas, piezas y accesorios decomisados durante operaciones conjuntas entre la DGA, el Ministerio Público, la Policía Nacional y organismos internacionales de seguridad. Estas acciones forman parte de la lucha permanente contra el tráfico ilegal de armas, mercancías y otros ilícitos que afectan la seguridad del país.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, agradeció el gesto de la DGA y resaltó la importancia del apoyo recibido, “Más que un acto protocolar, esta donación fortalece un eje estratégico de nuestras Fuerzas Armadas: la salud y la operatividad. El generador permitirá mejorar los servicios del Hospital Central, que atiende a miles de personas, y las municiones entregadas refuerzan las capacidades institucionales. En nombre de las Fuerzas Armadas, agradecemos profundamente este gesto de cooperación y hermandad.”

El general de brigada ERD Orlando Jerez, supervisor general de Seguridad Militar de la DGA, explicó que, “las incautaciones que hoy entregamos son fruto de investigaciones conjuntas y de la implementación de nuevas tecnologías y protocolos de control en aduanas; parte de estas consignas han sido judicializadas, con investigaciones que trascendieron fronteras y que han llevado al sometimiento de más de un centenar de personas. Esta entrega demuestra que, cuando el trabajo interinstitucional y la tecnología se unen, logramos resultados concretos en favor de la seguridad del país.”

La primera partida entregada incluye más de 278,000 municiones de distintos calibres, 29,051 cartuchos para escopetas, 179,586 perdigones para armas de cacería, además de pistolas, piezas de rifles, 151 armas blancas y diversos equipos complementarios como binoculares, esposas, cajas plásticas y réplicas de armas. Todo el material fue previamente judicializado y su destino autorizado por las instituciones competentes.

En la actividad estuvieron presentes: Lucía Zorrilla, subdirectora general de Aduanas; Raquel Soriano, subdirectora técnica; Daniel Peña, subdirector de Tecnología; Gabino Polanco y Eduardo Rodríguez, asesores del director general, junto a otros funcionarios de la institución.

Por el Ministerio de Defensa participaron altos oficiales y representantes del Estado Mayor Conjunto, entre ellos: el coronel médico Tomás Rafael Brache Ovalle, ERD, director del Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas; el general de brigada Enrique Aguilera Trujillo, ERD, director de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (J2–MIDE); el coronel Yoel Martes Rodríguez, ERD, intendente general del Material Bélico de las Fuerzas Armadas; y el coronel abogado Félix Alberto Mateo De los Santos, ERD, director del Cuerpo Jurídico del Ministerio de Defensa, entre otros.