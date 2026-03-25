Detienen intento de ingreso de millonaria suma sin declarar en aeropuerto del Cibao

Autoridades detectaron más de 350 mil dólares ocultos en equipaje mediante tecnología de rayos X

Bartolo García

SANTO DOMINGO, R.D.– La Dirección General de Aduanas (DGA) detectó a un pasajero que intentó ingresar al país una suma de US$350,352 sin realizar la declaración correspondiente, durante un operativo en el Aeropuerto Internacional del Cibao.

El monto, equivalente a unos RD$20.9 millones de pesos, fue identificado gracias a los equipos de inspección no intrusiva utilizados por el personal de Aduanas en la terminal aérea.

Según informaron las autoridades, la irregularidad fue detectada cuando los agentes observaron anomalías en uno de los equipajes al ser sometido a revisión por rayos X.

Tras el hallazgo, el Ministerio Público, en coordinación con la DGA y otros organismos de seguridad del Estado, inició las investigaciones para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones establecidas por la ley.

La institución destacó que este tipo de operativos forma parte de los controles permanentes para supervisar el ingreso de mercancías y valores al territorio nacional.

Asimismo, la DGA reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad en puertos y aeropuertos, apoyándose en tecnología avanzada y sistemas de inteligencia basados en perfilamiento de riesgos.

Con estas acciones, las autoridades buscan garantizar la transparencia en el flujo de capitales y prevenir actividades ilícitas en las principales terminales del país.