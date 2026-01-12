Detienen a menor de 15 años por apuñalar a un predicador adventista mientras trabajaba en Uber

Las autoridades detuvieron este domingo a un adolescente de 15 años, señalado como el presunto autor de un asalto violento en el que resultó gravemente herido un pastor adventista en el sector Las Colinas de Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional.

El hecho se produjo la noche del 31 de diciembre, cuando la víctima, Irvin Nina Núñez, de 47 años, recibió varias puñaladas que lo dejaron en estado crítico.

El religioso fue atendido por unidades de emergencia y trasladado al Hospital Dr. Vélez Santana, donde fue sometido a una cirugía de urgencia que logró salvarle la vida.

Tras permanecer varios días en coma, al recobrar la conciencia el pastor pidió que el menor detenido no fuera maltratado y exhortó a que también se orara por él, un gesto que ha sido interpretado como un mensaje de perdón y reconciliación.

Según las indagatorias preliminares, Nina Núñez se encontraba trabajando como conductor de la plataforma Uber al momento del ataque, y se presume que el suceso ocurrió durante un intento de atraco que escaló de forma violenta.

Como parte del proceso investigativo, las autoridades analizaron grabaciones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, imágenes que habrían sido clave para identificar y localizar al menor involucrado, según reportes del medio Agenda 56.

El caso ha causado profunda conmoción en la comunidad cristiana, cuyos miembros se han solidarizado con la familia del pastor, mantienen jornadas de oración por su recuperación y han pedido que el proceso judicial se desarrolle conforme a lo que establece la ley.