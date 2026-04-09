Tuto Tavárez

El organizador de los más grandes Clásicos de Softbol está de cumpleaños este viernes 10 de abril.

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El organizador de los más grandes Clásicos de Gallos, está de cumpleaños este viernes 10 de abril.

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El organizador de las más grandes competencias de de caballos de Paso Fino, está de cumpleaños este viernes 10 de abril.

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Sin mencionar su nombre, sabemos que todos adivinaron de quien se trata, porque él ha sido número uno en esos tres renglones deportivos.

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Nos referimos a Arnulfo Gutiérrez, quien organizaba el llamado Clásico de Clásicos del softbol.

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Era un evento que despertaba interés hasta en los dominicanos que viven en Estados Unidos, quienes planificaban sus vacaciones con las fechas del Clásico para estar presentes.

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Pero, la Pandemia del Covid-19, cambió totalmente las cosas y el Clásico Arnulfo Gutiérrez todavía está en receso, aunque la gente pregunta, ¿Cuándo vuelve?

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Pero, también, Arnulfo Gutiérrez hace por todo lo alto, el Clásico de Lidias de Gallos, en el Coliseo Gallístico Santiago, donde asisten galleros hasta de 10 países.

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Sin olvidar, las grandes competencias de Caballos de Paso Fino, en el Centro Ecuestre de La Barranquita.

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Arnulfo Gutiérrez hasta celebró con grandes éxitos, una Mundial de Caballos de Paso Fino, en la Arena del Cibao, Doctor Oscar Gobaira.

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Su equipo, los Caballos Ebrios y que luego por sugerencia de Héctor J. Cruz pasaron a llamarse los Caballos del Cibao, hizo historia en el softbol.

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Recordemos, que el Clásico de Softbol Arnulfo Gutiérrez, comenzó en el estadio Lorenzo Frías, de Hoya del Caimito, pero se rebosó y para la tercera versión hubo que llevarlo al estadio Cibao.

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Arnulfo Gutiérrez, armaba una fiesta con softbol, caballos y gallos, aderezados por la música típica y grandes premios en efectivos y electrodomésticos.

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Como dijo el maestro Rafael Solano, con Arnulfo Gutiérrez celebramos, el diez de abril, Aniversario.

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Disfrute Arnulfo en la foto, con Mauro, el nietecito que ya monta en un Pony.

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SQUEEZE PLAY: En griego fue el idioma que se escribió originalmente el Nuevo Testamento…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Atención fanáticos…El primer juego de los Metros de Santiago, será el 16 en la Arena del Cibao y la entrada es gratis…Si le venden un cintillo que diga cortesía, no lo compre como hicieron a Ángel Estrella y su familia recientemente…El juego que jugarían el sábado Cibao FC y Salcedo FC será el domingo a las 6:00 de la tarde…El mismo escenario, estadio Cibao FC…Meyvin López, conocido como el “Señor de los Anillos” se merece otra joya…Ese gesto que tuvo en la rueda de prensa de recordar las víctimas del Jet Set, fue de un campeón…Muy bien por Canelo Álvarez…Cambió los guantes de pelea por libros y anunció que volverá a la universidad…Ahora, hay un montón de viejos, que ya vieron pasar sus mejores años, queriendo boxear…Eso es para terminar hablando con los bancos de los parques…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que tornaboda es el día después de una boda…Por hoy, out 27.