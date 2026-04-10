Abinader dialoga con universitarios y resalta educación y servicio como motores del desarrollo

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, participó en un conversatorio con estudiantes universitarios, donde abordó temas clave como la educación, el liderazgo y el servicio público.

La actividad se desarrolló en el espacio “Café Político”, organizado por el Club de Ideas Políticas (CIP) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Durante el encuentro, el mandatario motivó a los jóvenes a continuar su formación académica y profesional, destacando que la educación es la base fundamental para construir un futuro sólido.

Abinader resaltó que el ejercicio de la política debe estar orientado al servicio público, señalando que su gestión ha priorizado el bienestar de la población.

En ese sentido, explicó que en sus seis años de gobierno ha trabajado para fortalecer la institucionalidad del país y la independencia del Ministerio Público.

Asimismo, indicó que su administración ha impulsado mejoras en áreas como salud, transporte, educación, infraestructura y transformación digital.

El jefe de Estado también destacó los avances en la reducción de la pobreza y en la mejora de la calidad de vida de los dominicanos.

Con su participación, Abinader se convierte en el primer presidente en funciones en asistir al “Café Político”, un espacio que promueve el análisis y el debate de temas actuales.

El conversatorio fue realizado en el Patio Español del Decanato de Estudiantes de la PUCMM y estuvo moderado por el presidente del CIP, Luis E. Freundt.

A su llegada, el mandatario fue recibido por el rector de la universidad, Secilio Espinal, junto a autoridades académicas y representantes estudiantiles.

En la actividad también participaron el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, y la diputada Liz Mieses.

El encuentro reafirmó la importancia del diálogo entre autoridades y jóvenes, promoviendo la participación activa de las nuevas generaciones en los procesos democráticos y el desarrollo del país.