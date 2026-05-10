Detienen a exponente urbana “Masha” durante operativo en Boca Chica

Bartolo García

Santo Domingo.– La Policía Nacional informó este sábado el apresamiento de la exponente urbana Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida artísticamente como “Masha”, durante una intervención realizada en el municipio de Boca Chica.

De acuerdo con el informe policial, la joven de 19 años se desplazaba junto a otros dos acompañantes en una jeepeta donde las autoridades ocuparon dos armas de fuego sin documentación legal.

Junto a “Masha” también fueron arrestados Alexander Martínez Nolasco, alias “Habilidad”, de 18 años, y Karla Julisa, conocida como “Juliquín”, de 19 años, quienes quedaron bajo custodia de las autoridades para fines de investigación.

La institución del orden explicó que tanto los detenidos como las evidencias confiscadas serán puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.

El operativo forma parte de las acciones preventivas y de control que desarrolla la Policía Nacional en distintos sectores del Gran Santo Domingo, con el objetivo de enfrentar hechos vinculados a armas ilegales y otros delitos.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre el caso ni sobre el origen de las armas ocupadas, mientras continúan las investigaciones relacionadas con el hecho ocurrido en Boca Chica.