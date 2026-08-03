Detectan primer caso del virus Bourbon en Nueva York y autoridades refuerzan la vigilancia

Las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso del virus Bourbon en el estado de Nueva York, luego de que la enfermedad fuera detectada en un paciente residente de Long Island, situación que ha generado preocupación por la posibilidad de que existan otros contagios que aún no hayan sido identificados.

El virus Bourbon es una enfermedad poco frecuente transmitida por la garrapata estrella solitaria, cuyos síntomas incluyen fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y erupciones en la piel. Hasta el momento, no existe una vacuna ni un tratamiento específico para combatir esta infección.

Las autoridades explicaron que en Nueva York las muestras sospechosas deben ser remitidas al Departamento de Salud estatal para su análisis. Sin embargo, la disponibilidad limitada de pruebas diagnósticas y el escaso conocimiento sobre la enfermedad podrían dificultar la detección de nuevos casos.

El primer caso conocido del virus Bourbon fue identificado en Kansas en 2014, donde la enfermedad provocó la muerte del paciente afectado. Además, este año también se reportó otro fallecimiento relacionado con este virus, lo que mantiene la atención de las autoridades sanitarias y de la comunidad científica.

Especialistas atribuyen el aumento del riesgo a factores ambientales, entre ellos el crecimiento de la población de venados de cola blanca, considerados los principales hospedadores de la garrapata transmisora, así como a inviernos más cálidos, que favorecen la expansión de estos artrópodos hacia nuevas zonas.

Ante esta situación, expertos recomiendan extremar las medidas de prevención al realizar actividades al aire libre, utilizando ropa protectora, repelentes contra garrapatas y revisando el cuerpo tras visitar áreas boscosas o con abundante vegetación, mientras continúan los esfuerzos para fortalecer la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad.

Con información de Ramón Mercedes