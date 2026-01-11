Despaigne comanda victoria aguilucha y sacude la lucha por la clasificación

Bartolo García

Las Águilas Cibaeñas lograron un triunfo clave este domingo al imponerse 9-3 a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier, resultado que las catapultó hasta el segundo puesto de la semifinal del torneo 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional.

El encuentro marcó el inicio del último tercio del Round Robin y tuvo como gran protagonista al lanzador cubano Odrisamer Despaigne, quien debutó con una actuación dominante a menos de 24 horas de haber llegado al país.

Despaigne respondió al llamado del dirigente Luis Pipe Urueta, trabajando 5.2 entradas de apenas dos carreras y cuatro imparables, con un boleto y tres ponches, retirando a diez bateadores de manera consecutiva entre el tercer y sexto episodio.

El ataque aguilucho fue amplio y oportuno, respaldado por 13 imparables colectivos que marcaron la diferencia desde el primer inning y mantuvieron la presión durante todo el partido.

A la ofensiva se destacó Ángel Genao, quien conectó tres imparables, mientras Cristhian Adames disparó un cuadrangular y Ezequiel Durán junto a Steward Berroa remolcaron dos carreras cada uno.

Las Águilas abrieron el marcador con un rally de cuatro anotaciones en el primer episodio, aprovechando errores defensivos y batazos oportunos para tomar control temprano del encuentro.

Los Gigantes descontaron con un jonrón solitario de Diego Hernández en el tercer inning y otra carrera en el sexto, pero nunca lograron acercarse de forma peligrosa ante el sólido pitcheo amarillo.

En el séptimo episodio, el conjunto cibaeño sentenció el partido con un racimo de cuatro carreras, encabezado por el cuadrangular de Adames y un triple de Berroa que limpió las bases.

Una novena carrera en el octavo inning amplió la ventaja, mientras los Gigantes apenas pudieron sumar una más con un jonrón solitario de Ricardo Céspedes.

Con este resultado, las Águilas colocaron su récord en 7-6, igualando a los Toros del Este en la segunda posición, cuando restan solo cinco juegos para definir los clasificados a la Serie Final.

La victoria fue acreditada a Despaigne (1-0), mientras que la derrota recayó sobre Bryan Rodríguez (1-1), en una jornada determinante para el panorama del Todos contra Todos.

En otro partido de la jornada, los Leones del Escogido continuaron firmes en la cima al vencer 7-2 a los Toros del Este en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El triunfo rojo fue liderado por Erick González, quien conectó triple y sencillo, y por Michael de la Cruz, autor de un imparable productor de dos carreras.

Con esa victoria, el Escogido redujo su número mágico a dos para asegurar su clasificación a la Serie Final, manteniendo viva la intensa disputa por el segundo boleto entre Toros y Águilas.

Tras el encuentro, Raimel Tapia destacó que el enfoque del equipo es ir juego a juego, sin confiarse, con la meta clara de alcanzar el campeonato y defender el título logrado la temporada anterior.