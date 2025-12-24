Desórdenes alteran entrega navideña organizada por Leonel Fernández

Bartolo García

Santo Domingo.– Empujones, forcejeos y momentos de tensión marcaron este martes la tradicional entrega de cajas navideñas organizada por el expresidente Leonel Fernández, realizada en la Fuerza del Pueblo, como parte de sus acciones sociales con motivo de la Navidad.

La actividad tuvo lugar en la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo, en el Distrito Nacional, y congregó a una gran cantidad de personas que acudieron en busca de las raciones alimenticias.

Desde las primeras horas del día se observó una alta afluencia de asistentes, lo que generó dificultades en el control de acceso y provocó situaciones de desorden entre quienes esperaban recibir las cajas navideñas.

Durante el desarrollo de la jornada se produjeron empujones y discusiones entre algunos asistentes, lo que derivó en episodios de forcejeo que obligaron al personal de apoyo y seguridad a intervenir.

Testigos indicaron que la combinación de la multitud y la limitada organización en ciertos puntos del recinto incrementó la tensión, dando lugar a enfrentamientos momentáneos.

A pesar de los incidentes, los organizadores continuaron con la distribución de las raciones, mientras realizaban llamados constantes a mantener la calma, el orden y el respeto entre los presentes.

El personal logístico intentó reorganizar las filas y despejar áreas congestionadas, con el objetivo de evitar que la situación se agravara y garantizar la continuidad de la actividad.

Aunque no se reportaron personas heridas ni detenciones, los momentos de desorden generaron preocupación entre asistentes y colaboradores del evento.

Algunos participantes manifestaron inquietud por la seguridad, señalando la necesidad de mejorar la planificación y el control en futuras entregas.

La entrega de cajas navideñas forma parte de una tradición que Leonel Fernández mantiene desde hace más de tres décadas, orientada a brindar apoyo a familias en condiciones de vulnerabilidad durante las festividades.

Esta iniciativa ha sido reiterada cada año como un gesto de solidaridad, especialmente en comunidades de escasos recursos del Gran Santo Domingo.

Pese a los inconvenientes registrados, muchas personas lograron recibir las raciones, valorando el esfuerzo de mantener activa la jornada solidaria.

El incidente no impidió que la actividad cumpliera su propósito central, aunque dejó en evidencia retos logísticos ante la alta demanda.

Hasta el momento, los organizadores no han ofrecido una versión oficial detallada sobre las causas específicas del desorden.

La jornada concluyó con la distribución parcial de las cajas y el restablecimiento del orden, en medio de llamados a fortalecer la organización de este tipo de actividades solidarias.