Descalificación sorpresiva de Norris y Piastri cambia el guión del GP de Las Vegas 2025

Bartolo García

Las Vegas, EE.UU. – En un giro dramático tras la bandera a cuadros del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Formula 1, los pilotos de McLaren F1 Team, Lando Norris y Oscar Piastri, fueron descalificados por la FIA debido a un desgaste excesivo de los patines (plank) debajo de sus monoplazas, lo cual modifica radicalmente la lucha por el campeonato. Reuters+2AP News+2

La noticia estalló horas después de la carrera, cuando los comisarios técnicos de la FIA determinaron que ambos coches no cumplían con el reglamento técnico, que exige un grosor mínimo de 9 mm en la plancha inferior tras la competencia. The Guardian

Aunque Lando Norris había finalizado en segundo lugar y Oscar Piastri en cuarto, ambos resultados quedaron anulados, lo que supone una pérdida de 18 puntos para Norris y 12 para Piastri, y deja al neerlandés Max Verstappen con una gran ventaja. Reuters+1

Según la medida oficial, los patines de Norris midieron 8.88 mm en la parte delantera derecha y 8.93 mm en la trasera. En el caso de Piastri, los valores fueron 8.96 mm, 8.74 mm y 8.90 mm en distintas zonas revisadas. The Times

Oscar Piastri y Lando Norris, pilotos de McLaren. AP

El reglamento técnico de la Fórmula 1 especifica claramente que “la plancha que constituye el piso del coche no debe perder un grosor mínimo de 9 mm, incluido el patín de desgaste”. Wikipedia+1

El equipo McLaren reconoció la infracción, alegando que el desgaste se originó por un efecto inesperado de “porpoising” (rebote del coche) y una sesión de pruebas limitada debido a la meteorología, pero afirmó que no hubo intención deliberada de incumplir las normas. The Guardian+1

Para Verstappen y su escudería Red Bull Racing, esta decisión representa un vuelco de magnitud en el campeonato: ahora se encuentra empatado con Piastri en puntos y solo 24 unidades por detrás de Norris, restando dos carreras para el final de la temporada. Reuters+1

La sanción llega en un momento crítico: con la caída de Norris y Piastri, la pelea por el título se abre de par en par y deja al descubierto la fragilidad de los márgenes técnicos en un deporte donde cada detalle cuenta.

Por su parte, McLaren no solo pierde la posibilidad de reducir la ventaja de Verstappen, sino que ve cómo el error técnico complica sus opciones de lograr el campeonato de pilotos después de una temporada sólida.

Los comisarios de la FIA, en su declaración, señalaron que la medición se realizó en presencia de los representantes del equipo y que «las mediciones pertinentes confirmaron que los patines no cumplían el reglamento técnico». The Sun

La decisión encendió conversación inmediata sobre si los equipos están llevando al límite los márgenes técnicos permitidos y si la FIA podría endurecer aún más sus controles para las próximas pruebas.

En términos concretos, la descalificación cambia los resultados oficiales del GP de Las Vegas: Norris y Piastri quedan fuera de la clasificación, mientras otros pilotos ascienden posiciones en la tabla final de la carrera.

La próxima parada del calendario será el Gran Premio de Qatar, seguido por Abu Dhabi, donde tanto McLaren como Red Bull deberán actuar con máxima precisión y evitar cualquier tropiezo técnico que pueda costar el campeonato.

Con este escenario, el cierre de temporada 2025 promete ser aún más dramático, manteniendo a los aficionados al borde del asiento mientras los equipos revisan cada tuerca, distancia del suelo y vertical del coche con lupa.