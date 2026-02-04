Deportes respalda con fuerte inversión la histórica Copa Independencia de Boxeo 2026 en Santiago

Bartolo García

El Ministerio de Deportes de la República Dominicana anunció un importante respaldo económico a la edición número 45 de la Copa Independencia Nacional de Boxeo, consolidándose como principal auspiciador del evento.

El anuncio fue realizado por el ministro Kelvin Cruz, quien informó que la institución aportará un millón 300 mil pesos para la organización del torneo.

La tradicional justa boxística se celebrará del 16 al 21 de febrero en el techado de la avenida Las Carreras, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, con amplia participación internacional.

Hasta el momento han confirmado su presencia selecciones de Cuba, Ucrania, Puerto Rico, Panamá, Ecuador, Honduras, Bahamas y Trinidad y Tobago.

Por la República Dominicana competirán dos equipos nacionales, A y B, además de dos representaciones de Santiago como ciudad anfitriona.

Durante la rueda de prensa celebrada en el salón James Rodríguez, Cruz expresó su satisfacción por respaldar un evento que ha dado prestigio al deporte dominicano.

Aseguró que la Copa Independencia es un semillero de talentos que permite a los boxeadores foguearse a alto nivel competitivo.

El ministro reiteró su interés en que la justa continúe creciendo y fortaleciendo la proyección internacional del boxeo criollo.

En el encuentro participaron autoridades deportivas, dirigentes federativos y miembros del comité organizador del torneo.

Entre ellos estuvo el presidente de la Asociación de Boxeo de Santiago, Miguel Martínez, quien agradeció el respaldo gubernamental.

También intervino el ingeniero Bienvenido Solano, en representación de la Federación Dominicana de Boxeo, destacando el valor histórico del torneo.

Solano señaló que la Copa Independencia ha sido fundamental para el desarrollo técnico de los peleadores dominicanos.

De igual forma, autoridades municipales de Santiago reafirmaron su compromiso con el éxito del evento.

Se informó además que selecciones de Estados Unidos, Canadá, Australia y Venezuela han mostrado interés en integrarse a futuras ediciones.

Los organizadores coincidieron en que la cercanía de los Juegos Centroamericanos y del Caribe eleva el nivel competitivo del torneo.

Consideraron la copa como un escenario ideal de preparación para atletas de alto rendimiento de la región.

La Copa Independencia de Boxeo es reconocida como uno de los eventos más tradicionales del calendario deportivo nacional.

Cada año reúne a destacados pugilistas del Caribe, Centroamérica y otras regiones del mundo.

El torneo es organizado por un comité gestor integrado por autoridades políticas, dirigentes deportivos y líderes comunitarios de Santiago.

Con esta inversión, el Gobierno reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte y el fortalecimiento del boxeo dominicano.

El respaldo económico permitirá mejorar la logística, la organización y la proyección internacional del evento.

La edición 2026 promete ser una de las más competitivas y vistosas de la historia de la Copa Independencia.

Autoridades y organizadores esperan una gran asistencia del público y un alto nivel de combates.

El evento no solo impulsa el deporte, sino también el turismo y la economía local de Santiago.

Con este apoyo, la Copa Independencia se consolida como orgullo del boxeo dominicano y referencia regional.