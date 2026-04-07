Denuncian presunta invasión de tierras con respaldo de funcionarios en Montecristi

Bartolo García

MONTECRISTI, República Dominicana.– Una denuncia de presunta invasión de tierras ha generado preocupación en la zona fronteriza, luego de que la campesina Celeste Domínguez afirmara estar siendo despojada de terrenos que le fueron asignados por el Estado.

El caso se desarrolla en la comunidad del Kilómetro 13, donde la afectada asegura que personas ocupan ilegalmente su propiedad sin que hasta el momento se haya logrado una solución definitiva.

La denunciante sostiene que los presuntos invasores contarían con el respaldo de Erodys Díaz y del abogado Eddy Rojas, a quienes acusa de facilitar la permanencia de los ocupantes.

Según su testimonio, parte de las personas involucradas serían familiares de Rojas, quienes habrían tomado control de una porción significativa de las tierras destinadas originalmente a la producción agrícola.

Domínguez expresó que esta situación la mantiene en condiciones de vulnerabilidad, al no contar con garantías efectivas de protección por parte de las autoridades.

Uno de los elementos más preocupantes, según relató, es que los ocupantes han sido desalojados en ocasiones anteriores, pero regresan de manera reiterada para retomar el control de la propiedad.

La campesina indicó que los invasores rompen candados, irrumpen en las instalaciones y ocupan estructuras existentes, evidenciando una falta de seguimiento a las decisiones tomadas por las autoridades.

Además, denunció que uno de los ocupantes aseguró que “ni el Presidente lo saca de esas tierras”, lo que, a su juicio, refleja un clima de impunidad en la zona.

El caso ha generado cuestionamientos sobre el rol del Instituto Agrario Dominicano (IAD) y otras entidades responsables de garantizar la seguridad jurídica de los terrenos adjudicados.

Finalmente, Celeste Domínguez hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que ordene una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y frenar lo que considera un proceso sistemático de despojo.