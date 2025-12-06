Demóstenes Martínez asume la presidencia provincial de la Fuerza del Pueblo en Santiago

Bartolo García

Santiago, RD.– La Fuerza del Pueblo oficializó la designación de Demóstenes Martínez como su nuevo presidente en la provincia de Santiago, una demarcación determinante para el panorama electoral nacional por su peso poblacional y su influencia en la región Norte.

La decisión fue adoptada por la Dirección Política del partido, que valoró la trayectoria, experiencia y liderazgo territorial de Martínez, figura clave desde la fundación de la organización en 2019.

El dirigente político cuenta con una carrera pública de más de veinte años, que incluye 14 años como diputado (2006–2020) y dos períodos como regidor del Ayuntamiento de Santiago entre 1998 y 2006, logros que lo han posicionado como uno de los referentes provinciales de mayor incidencia.

En las elecciones de 2024, Martínez aspiró a la senaduría por la Fuerza del Pueblo, desempeñando un papel central en el ascenso del partido como la segunda fuerza política de Santiago, lo que reafirmó su capacidad de articulación y convocatoria.

Además de su carrera política, el nuevo presidente provincial posee formación en periodismo, derecho y una maestría en Derecho Constitucional, lo que le ha permitido establecer puentes efectivos con sectores comunitarios, empresariales, sociales y de la comunicación en la provincia.

Con este nuevo rol, Martínez enfrentará el reto de fortalecer la estructura partidaria, consolidar la presencia territorial y robustecer el vínculo entre la Fuerza del Pueblo y los diversos sectores económicos y sociales de Santiago.

El objetivo estratégico será ampliar la base electoral y posicionar al partido en la preferencia de los santiagueros, en un escenario político cada vez más competitivo y dinámico.

La Dirección Política resaltó que la experiencia acumulada por Martínez aportará al crecimiento sostenido del partido en una de las provincias más determinantes para los procesos electorales del país.

Asimismo, la organización ratificó al ingeniero Hamlet Otañez como presidente del municipio de Santiago, reconociendo su rol articulador y su liderazgo local en la demarcación urbana más poblada de la provincia.

Con esta ratificación, la Fuerza del Pueblo garantiza continuidad en la labor organizativa dentro del municipio, clave para el fortalecimiento de las estructuras en vistas a los próximos desafíos electorales.

La dupla Martínez–Otañez, junto a los presidentes de circunscripción y demás dirigentes provinciales, tendrá la misión de articular una estructura cohesionada y estratégicamente preparada para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de 2028.

Dirigentes del partido destacaron que la cohesión interna y el liderazgo territorial serán factores decisivos para competir con éxito en un Santiago altamente disputado por las principales fuerzas políticas.

Al asumir su designación, Demóstenes Martínez expresó su compromiso con trabajar por una Fuerza del Pueblo más sólida, cercana a la gente y alineada con las necesidades de la provincia.

La organización reiteró que su liderazgo nacional, encabezado por el expresidente Leonel Fernández, confía plenamente en la capacidad del dirigente santiaguero para guiar este capítulo provincial hacia nuevas metas.

Finalmente, la Fuerza del Pueblo reafirmó que esta renovación de sus estructuras en Santiago representa un paso firme hacia la consolidación del partido en uno de los escenarios políticos más trascendentales del país.