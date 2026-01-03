Delcy Rodríguez afirma que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente y rechaza control de EE. UU. sobre Venezuela

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que Nicolás Maduro continúa siendo el único presidente legítimo del país, luego de que el mandatario fuera detenido tras una operación militar atribuida a Estados Unidos durante la madrugada.

Rodríguez calificó la acción como un “secuestro” y exigió la liberación inmediata de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, al tiempo que reclamó a Washington la presentación de “pruebas de vida” que confirmen su estado de salud y paradero.

Las declaraciones de la vicepresidenta se produjeron horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara, en su primera rueda de prensa tras los hechos, que Washington gobernará Venezuela “hasta que haya una transición segura”.

Trump advirtió además que podría ordenar una segunda oleada de ataques si sectores del chavismo intentan oponer resistencia, y aseguró que Estados Unidos asumirá el control de la industria petrolera venezolana como parte del proceso de transición anunciado.

El mandatario estadounidense también negó que la dirigente opositora María Corina Machado cuente con el respaldo suficiente para liderar un eventual cambio político, pese a que ella había declarado previamente que la oposición estaba preparada para asumir el poder.

En su intervención, Trump informó que la operación militar incluyó la participación de unas 150 aeronaves y culminó con el arresto de Maduro y Flores, quienes —según sus declaraciones— estarían siendo trasladados a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.

Ante este escenario, Delcy Rodríguez reafirmó que “hay un solo presidente en Venezuela” y subrayó que el país “no va a ser colonia de nadie”, rechazando de plano cualquier intento de tutela extranjera sobre el territorio nacional.

La vicepresidenta indicó que, tras la agresión, se activaron la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y distintos sectores del pueblo venezolano para defender la soberanía y la integridad territorial del país.

No obstante, hizo un llamado a la calma y a la unidad nacional, exhortando a la población a mantenerse serena para enfrentar la crisis “en perfecta unión” y preservar la dignidad del país.

Rodríguez sostuvo que Venezuela jamás volverá a ser sometida ni convertida en colonia de ningún imperio, independientemente de su signo político, y afirmó que la resistencia forma parte de la identidad histórica del pueblo venezolano.

Asimismo, destacó que múltiples gobiernos y actores internacionales han reaccionado con preocupación ante los acontecimientos, señalando que la comunidad internacional se encuentra “impactada” por la magnitud de la acción militar.

Según la vicepresidenta, países de distintas regiones como Asia, África, América Latina y el Caribe han manifestado su rechazo a lo ocurrido y cuestionan la legalidad del uso de la fuerza contra Venezuela.

En ese contexto, reiteró que el Gobierno venezolano continuará denunciando lo sucedido en todos los foros internacionales y exigirá el respeto al derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos.

Rodríguez afirmó que el Ejecutivo se mantendrá firme en la defensa del orden constitucional, mientras se desarrollan gestiones diplomáticas para esclarecer los hechos y exigir responsabilidades.

Finalmente, aseguró que Venezuela enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia reciente, pero insistió en que la cohesión interna y el respaldo internacional serán claves para superar la crisis y preservar la soberanía nacional.

