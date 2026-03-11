Defensa del periodismo fortalece la democracia dominicana

Bartolo García

El ejercicio del periodismo en República Dominicana enfrenta desafíos constantes que ponen a prueba la fortaleza de sus instituciones gremiales y la seguridad con la que los profesionales de la comunicación realizan su trabajo.

En ese contexto, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) ha asumido un papel cada vez más activo en la defensa del libre ejercicio periodístico, reafirmando su compromiso con la protección de quienes trabajan para mantener informada a la sociedad.

Bajo la presidencia de Luis Pérez Novas, el gremio ha fortalecido su presencia en el debate público y ha dejado claro que no permanecerá en silencio ante cualquier intento de intimidación o agresión contra periodistas.

Uno de los principios fundamentales que sustenta la labor de la institución es la defensa irrestricta de la libertad de prensa, considerada un pilar esencial de toda sociedad democrática.

Garantizar que los comunicadores puedan desempeñar su trabajo sin presiones ni amenazas no solo protege a los periodistas, sino también el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y oportuna.

La importancia de esta defensa quedó evidenciada recientemente durante la cobertura de un incidente ocurrido en Santo Domingo Este, donde varias reporteras fueron agredidas mientras realizaban labores informativas relacionadas con una denuncia pública.

Ante lo ocurrido, el CDP reaccionó de inmediato condenando las agresiones y exigiendo respeto para las profesionales de la comunicación que cumplían con su responsabilidad de informar a la población.

La entidad también resaltó la importancia de la solidaridad gremial, señalando que el respaldo institucional fortalece la confianza de los periodistas para continuar ejerciendo su labor con responsabilidad y valentía.

Finalmente, el gremio reiteró el llamado a las autoridades para avanzar hacia políticas públicas y protocolos de seguridad que garanticen la protección de los periodistas y refuercen el respeto a la libertad de expresión en el país.

