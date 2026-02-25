Defensa Civil y Convoy of Hope acuerdan fortalecer capacitaciones en Gestión de Riesgos

Santo Domingo. – La Defensa Civil y la Organización Convoy of Hope Dominicana firmaron este día un convenio de cooperación en el que establecen un marco de colaboración dirigido a coordinar acciones en materia de gestión de riesgo, respuesta ante desastres y desarrollo comunitario.

El convenio fue suscrito por Juan Salas, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y director ejecutivo de la Defensa Civil y el director-representante de Convoy of Hope República Dominicana, Iván Sepúlveda.

Al ofrecer unas palabras, Salas indicó que la institución naranja se compromete a capacitar al personal de Convoy of Hope a través de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos, para que sus integrantes tengan las competencias necesarias que les permitan brindar apoyo en situaciones de emergencia o desastres.

De su lado, el señor Sepúlveda, explicó que, Convoy of Hope pone a disposición sus recursos humanos, logísticos y materiales para colaborar con la Defensa Civil en acciones de repuestas ante cualquier situación que amenace la vida y propiedades de la población.

Ambas instituciones se comprometieron además a dar apoyo en iniciativas de desarrollo comunitario que fortalezcan la resiliencia de las comunidades, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad.

El convenio fue suscrito en el edificio de la CNE y contó además con la presencia de los coordinadores de Logística, administrativa y de Programa de agricultura de Convoy of Hope, Leonel Burgos, Wendy Rivera y Esmerlyn Domínguez, respectivamente. De la Defensa Civil, estuvieron presentes, los subdirectores, Bernardo Rodríguez y Delfín Rodríguez; además Valentín Vásquez, encargado Jurídico; Ramona García, encargada de Planificación y Desarrollo y Fidelia Rincón, coordinadora de la Unidad de Género.