Defensa Civil refuerza operativo preventivo por fin de año en Santiago

Bartolo García

La Defensa Civil Dominicana en Santiago de los Caballeros informó que, con motivo de las festividades de fin de año, su personal se encuentra activo y desplegado desde este 31 de diciembre en las principales vías y puntos estratégicos de la provincia.

El operativo preventivo incluye presencia permanente en corredores de alto flujo vehicular como la autopista Duarte, la avenida Joaquín Balaguer y la calle Del Sol, además de otros lugares previamente establecidos dentro del plan de seguridad.

La institución explicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a la prevención de accidentes, la respuesta oportuna ante emergencias y la protección de la vida durante el cierre del año.

En ese contexto, la Defensa Civil hizo un llamado a la prudencia y a la responsabilidad de todos los conductores que se desplazan por las carreteras del país, recordando que el respeto a las normas de tránsito salva vidas.

Entre las recomendaciones principales, exhortó a no ingerir bebidas alcohólicas mientras se conduce, utilizar siempre el cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad establecidos.

Asimismo, insistió en que los niños deben viajar en la parte trasera de los vehículos, debidamente asegurados, como medida esencial para reducir riesgos en caso de accidentes.

De igual manera, la Defensa Civil exhortó a los motoristas a utilizar su casco protector, cumplir las normas de tránsito y abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de siniestros viales.

Las autoridades informaron que trabajan de manera coordinada con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, verificando que vehículos livianos y pesados transiten con los permisos reglamentarios correspondientes.

También se recordó a la población la prohibición de realizar disparos al aire, advirtiendo que los proyectiles pueden caer y causar tragedias irreparables en comunidades y espacios públicos.

En cuanto al uso de fuegos artificiales, la institución reiteró que su manipulación es peligrosa y que no debe permitirse que niños los utilicen, ya que pueden provocar lesiones graves y accidentes fatales.

La Defensa Civil subrayó que solo las instituciones autorizadas, como el Ministerio de Interior y Policía, pueden otorgar permisos para el uso de fuegos artificiales, y pidió respetar estrictamente esta disposición.

El organismo explicó que esta campaña preventiva busca crear conciencia ciudadana y recordar que, mientras la población celebra, cientos de voluntarios y técnicos permanecen en las calles trabajando para proteger vidas.

Destacó además el compromiso y la vocación de servicio del personal que integra el operativo, quienes se mantienen atentos para ofrecer asistencia inmediata ante cualquier eventualidad.

Finalmente, la Defensa Civil deseó a toda la población un Feliz Año Nuevo y exhortó a celebrar con responsabilidad para recibir el 1.º de enero de 2026 en un ambiente de paz, seguridad y armonía para todos.