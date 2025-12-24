Defensa Civil despliega operativo preventivo nacional por Navidad y Año Nuevo

Bartolo García

Santo Domingo.– Con el objetivo de preservar vidas durante el aumento de la movilidad por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el director ejecutivo de la Defensa Civil Dominicana, Juan Salas, ordenó el despliegue de un amplio operativo preventivo en carreteras y puntos estratégicos del país.

La institución forma parte del operativo nacional Conciencia por la Vida, correspondiente a la temporada Navidad y Año Nuevo 2025-2026, que articula a varias entidades del sistema de respuesta a emergencias.

El operativo cuenta con la participación de 8,178 miembros, entre voluntarios y empleados, quienes estarán distribuidos en las principales vías del territorio nacional para brindar orientación, asistencia y respuesta ante emergencias.

Como presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Salas inició las labores de supervisión en la región Este, específicamente en la provincia de La Romana, donde sostuvo un encuentro de coordinación con autoridades locales.

En ese punto, se reunió con la gobernadora de La Altagracia, la doctora Daysi D’Oleo, quien acudió en representación de las autoridades del Poder Ejecutivo en la zona Este.

También participaron el subdirector y encargado de Operaciones, Delfín Rodríguez, así como los directores provinciales de la Defensa Civil en La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo y La Altagracia.

Durante el encuentro, Juan Salas instruyó a los equipos provinciales a adoptar todas las medidas necesarias para evitar la pérdida de vidas humanas, con énfasis en la prevención de accidentes de tránsito.

De manera paralela, la Defensa Civil inició los tradicionales bandereos preventivos en todas las provincias del país, comenzando en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.

Estas acciones fueron encabezadas por los subdirectores Bernardo Rodríguez y Rubén Frontal, junto a un numeroso grupo de voluntarios y empleados que entregaron brochures informativos a los conductores.

Salas explicó que el personal naranja está distribuido en 385 puestos de socorro, ubicados en puntos estratégicos previamente analizados en todas las provincias del país.

Indicó que el operativo cuenta además con 123 médicos y paramédicos, brigadistas, especialistas en búsqueda y rescate, y técnicos en extricación vehicular, listos para actuar ante cualquier eventualidad.

La institución dispone de 12 ambulancias equipadas con medicamentos y recursos esenciales para brindar atención oportuna a personas afectadas por accidentes en las vías.

Como parte del plan, se habilitaron dos puestos de atención prehospitalaria: uno debajo del puente Juan Carlos, entre la Autopista Las Américas y la avenida Charles de Gaulle, y otro en el kilómetro 87½ de la Autopista Duarte, en la provincia Monseñor Nouel.

Asimismo, se colocarán nueve unidades móviles de rescate, dotadas de herramientas de extricación vehicular, en puntos de alta incidencia para liberar a víctimas atrapadas en vehículos colisionados.

En esta primera fase, iniciada el martes 23 de diciembre, los bandereos preventivos promueven el uso del cinturón de seguridad, el respeto a los peatones, el cumplimiento de los límites de velocidad y la prohibición de alcohol y celulares al volante, acciones que se repetirán en la fase de Fin de Año y Año Nuevo.

Finalmente, Juan Salas envió un mensaje de paz y unidad al pueblo dominicano, exhortando a la prudencia y a la responsabilidad para disfrutar de estas festividades en familia y sin tragedias, en la época más bella del año.