Defensa Civil coordina ayudas para albergados en el Túnel del Capotillo

Santo Domingo.- La Defensa Civil Dominicana realizó este viernes un recorrido por el Túnel de Capotillo, en el Distrito Nacional, donde brindó ayuda a varias familias que se vieron en la necesidad de ser trasladadas a un albergue para preservar sus vidas ante la crecida del río Isabela.

Las labores fueron encabezadas por el subdirector y encargado de Operaciones del organismo naranja, Delfín Rodríguez, quien explicó que desde ya se gestionan las ayudas necesarias para los comunitarios.

“En total, tenemos 26 personas albergadas en la Escuela El Túnel. Por instrucciones del presidente Luis Abinader y nuestro director ejecutivo, Juan Salas, estamos haciendo los contactos necesarios con las instituciones que pertenecen al brazo social del Gobierno, para que la ayuda llegue lo antes posible”, indicó Rodríguez.

De igual manera, el equipo naranja colaboró con el traslado de enseres del hogar a las personas cuyas viviendas resultaron inundadas.

Rodríguez pidió a la población estar atenta a las informaciones oficiales y abstenerse de salir de casa en las zonas declaradas bajo alerta roja.