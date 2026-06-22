De la lucha contra el sargazo a liderar la revolución de la robótica comercial en República Dominicana

Bartolo García

SANTO DOMINGO. – Lo que comenzó como un proyecto para combatir el impacto ambiental del sargazo se ha convertido en una apuesta por la transformación tecnológica del país. El ingeniero mecatrónico Rómulo Pérez, creador de la embarcación autónoma Sargazoom, continúa innovando ahora con la implementación de robots equipados con inteligencia artificial en establecimientos comerciales de República Dominicana.

Pérez, quien obtuvo en 2025 una patente de modelo de utilidad otorgada por la ONAPI por su sistema autónomo de recolección de sargazo, dirige actualmente One Origyn, una empresa pionera en la integración de soluciones robóticas para áreas como atención al cliente, publicidad interactiva, limpieza autónoma y logística inteligente.

Rómulo Pérez, creador de la embarcación autónoma Sargazoom

Entre las innovaciones más destacadas se encuentra KettyBot, un robot desarrollado por Pudu Robotics que combina funciones de guía de visitantes, reparto autónomo y publicidad móvil. Actualmente, este dispositivo opera en establecimientos como La Sirena, donde ha acumulado más de 900 horas de exposición publicitaria, alrededor de 100,000 reproducciones de anuncios y cientos de interacciones con consumidores.

La expansión de One Origyn también incluye la implementación de robots en siete puntos de alto tráfico comercial, entre ellos el centro comercial SAMBIL. Estas soluciones utilizan inteligencia artificial para navegar de manera autónoma, evitar obstáculos, optimizar recorridos y ejecutar tareas operativas con alta eficiencia, demostrando el potencial de la automatización en entornos reales.

Además de la innovación empresarial, Pérez destaca el compromiso de la compañía con la educación STEM. Según explicó, la misión de One Origyn es acercar la robótica aplicada al mercado dominicano, promoviendo la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas como herramientas fundamentales para la transformación productiva y digital del país.

Reconocido por diversas competencias de innovación y emprendimiento, así como por su proyecto Sargazoom, que recibió una mención de honor en el Premio Nacional de la Juventud 2026, Rómulo Pérez se consolida como una de las figuras emergentes de la tecnología dominicana, apostando por un futuro donde la inteligencia artificial y la automatización formen parte de la vida cotidiana y del desarrollo empresarial nacional.