DCNB fortalece la formación integral de más de 2,000 niños a través del béisbol y la educación

Bartolo García

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol) continúa ampliando su impacto social al beneficiar a más de 2,000 niños y jóvenes de diferentes ligas del país mediante un programa de entrenamientos y charlas educativas orientadas al desarrollo integral de los peloteros en formación.

Esta iniciativa combina la práctica deportiva con orientación psicológica y formación en valores, apostando a que el crecimiento atlético vaya acompañado del fortalecimiento mental, emocional y académico de los infantes.

El programa responde a una visión impulsada desde el inicio del primer mandato del presidente Luis Abinader, quien ha reiterado que el desarrollo del béisbol dominicano debe avanzar de la mano con la educación y la formación humana.

El más reciente encuentro se desarrolló este fin de semana en Santo Domingo Este, donde más de 200 niños de distintas edades participaron en actividades organizadas por la DCNB junto a su equipo técnico y de psicólogos.

Los beneficiarios pertenecen a las Ligas de Mendoza, Anthony, Academias Pozo y Tony Mendoza, organizaciones comunitarias que han sido históricamente espacios de formación deportiva y social para decenas de jóvenes.

Esmeily Alcántara tuvo una brillante alocución hacia los niños a quienes les habló de los retos que deben materializar los infantes a lo largo de su carrera.

La jornada inició con entrenamientos en el play de la comunidad de Mendoza, un terreno emblemático que ha servido de base para la formación de numerosos peloteros que posteriormente llegaron al béisbol profesional y a las Grandes Ligas.

Luego de las prácticas deportivas, los participantes se trasladaron al salón de actos de la parroquia Santa María Madre de Dios, donde se impartieron charlas didácticas centradas en disciplina, valores, enfoque personal y manejo emocional.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Diógenes De la Cruz, asistente del director de la DCNB, Junior Noboa, quien exhortó a los niños a mantener siempre el equilibrio entre el deporte, la educación y la formación mental.

De la Cruz destacó que el programa educativo se ejecuta en todo el territorio nacional con el objetivo de acompañar a los jóvenes en su proceso de crecimiento, ayudándolos a perseguir sus sueños deportivos sin descuidar su formación como ciudadanos responsables.

Durante la jornada, el psicólogo Daniel Ramírez explicó que cualidades como la dedicación, el esfuerzo, la constancia, la motivación y los valores personales son fundamentales tanto para el rendimiento en el terreno de juego como para la vida diaria.

Ramírez señaló que los niños que logran integrar estos factores a su desarrollo deportivo aumentan de manera significativa sus probabilidades de alcanzar el béisbol profesional y enfrentar con éxito los retos fuera del deporte.

Por su parte, Esmeily Alcántara, miembro del equipo de la DCNB, hizo énfasis en la importancia de la educación como una herramienta que amplía las oportunidades de vida y brinda mayores alternativas para el futuro.

Alcántara recordó a los infantes que no todos llegarán a las Grandes Ligas, pero todos pueden prepararse para construir una vida digna, productiva y basada en valores sólidos.

La actividad contó además con la participación de Erickson Marte, dirigentes deportivos, entrenadores y decenas de padres, quienes acompañaron de cerca el proceso formativo y respaldaron la iniciativa.

Tony Gregorio, ministro de la Iglesia y presidente de la Liga Mendoza, agradeció la presencia de la DCNB en la comunidad, valorando el impacto positivo de estos encuentros que fortalecen no solo las habilidades deportivas, sino también la educación, la disciplina y la formación humana de los jóvenes peloteros.