DCNB apoya a jóvenes peloteros con entrega de utilerías en Peravia

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB) realizó la entrega de utilerías al Centro de Desarrollo Integral Mi Familia, ubicado en Matanzas, provincia Peravia.

La entrega fue encabezada por Diógenes de la Cruz, en representación del comisionado nacional de béisbol, Junior Noboa.

El equipamiento fue recibido por el pastor Isaías Michel Mustafá, quien agradeció el respaldo brindado al equipo infantil.

Entre los artículos entregados se incluyen pelotas, bates, equipos de catcher, cascos protectores y otros implementos necesarios para la práctica del béisbol.

De la Cruz destacó que esta iniciativa forma parte de un programa continuo de apoyo a clubes y ligas en todo el territorio nacional.

El equipo del Centro Mi Familia, categoría 11-12 años, representará a la provincia Peravia en el torneo regional del Sur, previsto para el mes de mayo.

En dicha competencia participarán también equipos de San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua, en un evento que reúne a jóvenes talentos del béisbol.

La DCNB reafirmó su compromiso de seguir impulsando el desarrollo del béisbol menor, brindando herramientas y oportunidades a las nuevas generaciones de atletas.