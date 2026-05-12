Dayanara Reyes Pujols redefine el análisis informativo con un enfoque de soluciones para la ciudadanía

A través del programa ‘Más Allá del Titular’, la especialista ofrece una hoja de ruta con soluciones prácticas frente a los desafíos de la sociedad actual.

SANTO DOMINGO. – En un ecosistema mediático marcado por la inmediatez de la noticia, la especialista y consultora en comunicación, Dayanara Reyes Pujols, consolida su propuesta Más Allá del Titular como un espacio vital para la orientación y el empoderamiento ciudadano.

A través de su programa digital y sus columnas editoriales, Reyes Pujols ha liderado una serie de entregas enfocadas en transformar el dato informativo en herramientas prácticas para la vida diaria. Con la participación de expertos de primer nivel, el espacio ha abordado ejes temáticos fundamentales que impactan directamente el desarrollo social y la seguridad del país.

“Nuestro compromiso comunicacional va más allá de reportar el hecho; buscamos ser un puente que facilite soluciones reales a los desafíos que enfrentamos como sociedad”, afirma Reyes Pujols, quien cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la comunicación estratégica y corporativa.

Soluciones ciudadanas

Entre los temas de alto impacto tratados recientemente, destacan:

· Estrategias de ciberseguridad para la protección del territorio digital ciudadano.

· La normalización de la salud mental como una garantía y prevención vital.

· Análisis profundo sobre derechos laborales, cesantía, propiedad intelectual y la lucha contra la trata de personas.

· Propuestas para reducir la siniestralidad y mejorar la convivencia en el tránsito nacional.

· El impulso de políticas de igualdad que trascienden el discurso para convertirse en acciones institucionales.

Con más de 30 episodios producidos y una presencia constante en medios escritos, “Más Allá del Titular” se proyecta como una plataforma de referencia para quienes buscan un análisis que fomente el pensamiento crítico y la acción responsable.

Para este 2026, la comunicadora reafirma su misión de elevar el debate público, ofreciendo contenido que no solo informa, también que educa y lidera la conversación hacia una transformación positiva de la realidad dominicana.