David Collado lidera escenario electoral y presidente Abinader mantiene alta aprobación

SANTO DOMINGO. – La primera encuesta nacional de opinión pública 2026 realizada por la firma peruana ABC Marketing, presentada este lunes, revela un escenario electoral encabezado por David Collado, quien mantiene ventaja frente a sus principales competidores, mientras el presidente Luis Abinader conserva una sólida evaluación positiva de su gestión.

El estudio constituye una fotografía actual del panorama político y social del país, a menos de dos años de las elecciones presidenciales de 2028 y revela una tendencia mayoritariamente positiva respecto al rumbo del país y una aprobación significativa hacia la gestión del presidente Luis Abinader, aunque también refleja preocupaciones importantes en materia de delincuencia y costo de la vida.

La encuesta fue aplicada de manera presencial cara a cara del 18 al 21 de febrero de 2026 a nivel nacional con método de muestreo probabilístico estratificado entre 1,200 personas mayores de 18 años, con nivel de representatividad del 99% del padrón electoral.

Simulación electoral 2028

Ante la pregunta de por quién votarían si las elecciones fueran mañana, los resultados muestran el posicionamiento siguiente: David Collado 28.5%; Leonel Fernández 17.1%; Omar Fernández 16.3%; Carolina Mejía 13.3% y Abel Martínez 4.7%. Considerando únicamente votos válidos, Collado obtendría 29.7%, Fernández 18.0% y Omar Fernández 16.3%.

Percepción de candidaturas por partido

El 47.3% en el PRM percibe que Collado sería el candidato oficial, seguido por Mejía (22.9%), en el PLD el 38.8% considera que Abel Martínez encabezaría la boleta, seguido por Gonzalo Castillo con 15.8%. y en la Fuerza del Pueblo el 53.6% entiende que Leonel Fernández sería el candidato, frente a un 26.9% que menciona a Omar Fernández.

Percepción del ganador 2028

Al margen de simpatías partidarias, el 30.8% cree que David Collado ganaría las elecciones, 18.2% señala a Leonel Fernández y 15.2% a Omar Fernández.

Antivoto

El mayor nivel de rechazo lo registra Leonel Fernández (20.8%), seguido por Gonzalo Castillo (10.8%).

Escenarios electorales

En posibles enfrentamientos directos, David Collado obtendría un 47.8% frente a Omar Fernández quien alcanzaría un 34.0%, mientras subiría a un 48.6% si enfrenta a Leonel Fernández, quien tendría un 36.2%.

En el caso de Omar Fernández frente a Carolina Mejía, obtendría 37.0% y la alcaldesa un 35.8%, mientras que Carolina Mejía alcanzaría un 42.5%. de enfrentarse a Leonel Fernández quien recibiría un 37.8%.

En cuanto a percepción de partido ganador, el 39.1% considera que el PRM ganaría la próxima elección presidencial, seguido por FP (20.3%), mientras 21.1% no opinó.

Evaluación del Presidente

La imagen personal del presidente Abinader obtiene 51.2% de valoración buena y 17.6% muy buena, mientras que el 56.3% considera que el país está cambiando para mejor bajo su dirección, en tanto que el 28.8% cree que estaría mejor con otro gobierno.

En términos de eficiencia, el 63.7% evalúa su desempeño entre bien y muy bien, y el 59.4% aprueba su gestión general. Respecto a la gestión de las instituciones públicas, el 37.8% la califica como regular.

Situación del país

El 55.6% de los encuestados considera que el país va por buen camino, incluso en medio de la actual inestabilidad mundial. Un 25.7% entiende que el rumbo es incorrecto y un 16.8% califica la situación como regular.

Principales problemas

La delincuencia se mantiene como la principal preocupación nacional (36.8%), siendo el robo a mano armada el delito más mencionado. Le siguen el costo de la vida (15.0%) y el costo de la canasta familiar (13.8%).

En cuanto a la percepción sobre los niveles de criminalidad, el 53.2% considera que la delincuencia ha disminuido debido a las acciones de la Policía Nacional, mientras que un 40.3% opina que ha aumentado.

Programas sociales

El 58.3% respalda los programas sociales implementados por el gobierno, frente a un 30.9% que se muestra en desacuerdo.

En el caso específico del Programa TRAE, el 70.5% manifiesta estar de acuerdo con su ejecución, evidenciando un amplio respaldo ciudadano.

Crisis en Haití

Respecto al manejo gubernamental de la crisis con Haití, el 47.8% califica como bueno el desempeño del presidente Abinader, un 17.1% lo considera regular y un 26.5% lo evalúa de manera negativa.

Lucha contra la corrupción

El 47.0% califica como positiva la lucha contra la corrupción encabezada por el Ministerio Público, mientras que el 29.8% la considera negativa y el 18.7% regular.

La encuesta, financiada por empresarios dominicanos, fue dada a conocer por Juan Carlos Maldonado, presidente de ABC Marketing, durante una rueda de prensa efectuada en el hotel Barceló Santo Domingo.

Ficha técnica

El estudio de opinión representa al universo del padrón electoral de la Junta Central Electoral con 7, 505,507 electores, y la metodología fue de cuestionario estructurado para encuesta

presencial cara a cara con preguntas abiertas y cerradas, de aplicación aleatoria en los hogares de las principales ciudades y provincias seleccionadas, con un margen de error de más o menos 2.8, un P y Q igual a 50%, un nivel de confiabilidad de 95% (Z=1.96), de representatividad de un 99% y una tasa de no respuesta estimada de 15%.



