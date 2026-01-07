Daquelin Castro comparte alegría del Día de Reyes con niños de El Manantial

Bartolo García

VILLA VÁSQUEZ, R.D.– En un ambiente colmado de sonrisas, música y espíritu solidario, la regidora Daquelin Castro encabezó este martes una emotiva celebración del Día de Reyes en la comunidad El Manantial, del municipio Villa Vásquez, provincia Montecristi.

La actividad consistió en una tarde infantil acompañada de la entrega de juguetes, en la que participaron colaboradores, líderes comunitarios y amigos solidarios, con el objetivo de mantener viva la ilusión de los niños y brindar un espacio de sano esparcimiento a las familias de la zona.

Decenas de niños y niñas disfrutaron de juegos, dinámicas recreativas y obsequios, en una jornada pensada para fortalecer los lazos comunitarios y promover valores de alegría, unión y solidaridad.

Durante el encuentro, Daquelin Castro destacó la importancia de la fe, la unidad y el compromiso social como pilares fundamentales para impulsar cambios positivos en las comunidades.

“Hoy vivimos una jornada llena de amor, esperanza y sonrisas. Gracias a Dios por permitirnos servir y a quienes hicieron posible el desarrollo de esta hermosa actividad”, expresó la regidora ante los presentes.

Castro resaltó que llevar sonrisas a los niños de El Manantial forma parte de una labor social sostenida que ha venido realizando en distintas fechas especiales dentro del municipio de Villa Vásquez.

“Actuar con unión y amor al prójimo nos recuerda que sembramos bendiciones que trascienden y fortalecen a nuestra comunidad”, afirmó la funcionaria municipal.

Asimismo, enfatizó que la actividad fue posible gracias a la suma de voluntades, donde cada aporte, por pequeño que fuera, se transformó en felicidad para los niños y tranquilidad para sus familias.

Al cierre del evento, la regidora agradeció de manera especial a los colaboradores, voluntarios y comunitarios que se integraron a la iniciativa y caminaron junto a su equipo para hacer realidad la celebración.

“A cada niño, a sus padres y familiares gracias por acompañarnos. Que Dios les multiplique en salud, paz y bendiciones”, concluyó Castro, reafirmando su compromiso con el bienestar social y el desarrollo humano de las comunidades más vulnerables de Villa Vásquez.