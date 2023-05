¡Danilo no ayuda Abel! Revela en el PLD 35% dice votará por Leonel Fernández

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Al hablar de su actual condición de salud el expresidente dice “soy duro de matar”

Por Luis Brito

Santo Domingo, RD.- Tras cuestionar que en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hay “mucha gente que tiene doble agenda”, el expresidente Danilo Medina reveló que un 35 por ciento de los que aún militan en esa organización política ha confesado que votarán por Leonel Fernández en las elecciones presidenciales del 19 de mayo de 2024.

“Entre las cosas malas la peor de todas es militar en un partido y tener doble agenda…y hay mucha gente que tiene doble agenda, y eso no es honesto, compañeros”, manifestó Danilo en el discurso que pronunció en la asamblea de dirigentes peledeístas, celebrada este pasado viernes en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, sin la presencia de la prensa y cuyo audio fue filtrado este sábado a El Nuevo Diario.

Es en ese contexto que Medina revela que un análisis FODA mandado a realizar por la secretaría general del PLD, arroja como resultado que el 35 por ciento “de compañeros y compañeras que dicen ser peledeistas pero que van a votar por Leonel”.

Según Medina, esa intención del voto dentro del mismo PLD hacia el líder de la Fuerza del Pueblo, pudiera ser por desconocimiento, tras afirmar que mucha gente en el país todavía cree que Leonel Fernández sigue perteneciendo al partido morado.

“La naturaleza de esta asamblea es, fundamentalmente, que en dos o tres meses el país entero debe saber que el candidato del PLD se llama Abel Martínez, porque todos los peledeistas del país deben tenerlo como su candidato”, subrayó.

Dijo que un partido, como el PLD, que cuenta con 3,300 comités intermedio y capaz de hacer más de 600 actividades en cinco semanas, no tiene porqué no ganar las próximas elecciones venideras.

DISCURSO ÚNICO

El líder del partido morado dejó claro que para ganar las elecciones se tiene que tener un plan y un discurso que debe ser repetido un millón de veces.

Al respecto advirtió que, de ahora en adelante en el PLD para proyectar la candidatura presidencial, habrá un solo discurso, palabras que fueron seguidas de un estruendoso aplauso de los que estaban presentes.

“Un solo discurso que hay que metérselo por los oídos a todos los dominicanos y las dominicanas”, proclamó.

Asegura que la realidad política-electoral es otra y no las que están proyectando las encuestas que se han estado publicando, las que dijo son manipuladas.

LAS MUNICIPALES: VITALES

Danilo Medina consideró “vitales” las elecciones municipales que deberán celebrarse en febrero próximo, y en ese sentido exhortó a la dirigencia y militantes del PLD hacer el trabajo en esa dirección.

“Nosotros tenemos que hacer el trabajo, ahora en estos nueves meses que faltan, para que ganemos las elecciones de febrero, y si no las ganamos, que compitamos por ellas”, precisó.

Expuso que, desde la Era de Trujillo a esta fecha, nadie ha hecho más por la República Dominicana que el PLD.

“El pueblo dominicano no le va a perder al PLD que, teniendo la oportunidad de volver a gobernar, no lo haya hecho”, agregó.

NIEGA HAYA CRISIS INTERNA

Aseguró que no hay una crisis a lo interno del partido, y reconoce que los enemigos querrán sacar ventaja de cualquier cosa que afecte al PLD, pero advirtió que “somos duro de matar”.

Dijo que el oficialismo ha hecho todos los esfuerzos por hacer desaparecer al partido morado, “pero aquí estamos, compitiendo por la presidencia de la República, y eso suele”.

CANDIDATOS POR ACLAMACIÓN

Medina propuso que en los pueblos y municipios aquellos aspirantes a alcaldes que estén corriendo solos internamente, deben ser proclamados candidatos por en esas demarcaciones.

Asimismo, recomendó que, si hay competencia interna, lo recomendable sería que el que tenga menos posibilidades ceda el país al que esté mejor posicionado para ganar.

“Este es un momento de hacer sacrificios, no tenemos nada en manos, y el que está aspirando por aspirar lo que puede ocasionar es que nos quedemos sin nada”, subrayó para agregar que hay mucha gente que está aspirante sabiendo que “no van para ningún lado”.

DEBILIDADES EN EL DN Y PROVINCIA SD

El expresidente de la República reconoce que el partido fundado por Juan Bosch tiene debilidades en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo de cara a las elecciones congresuales y municipales de 2024.

“Esas debilidades hay que superarlas para que el PLD gane las elecciones”, declaró para agregar que hay lugares donde “se sabe que vamos a ganar, pero hay otros donde no hay nada seguro”.

SOBRE SU SALUD

“Yo también soy duro de matar”, dijo Danilo cuando comenzó a hablarle sobre su actual situación de salud a un auditorio repleto de presidentes de Comités Intermedios, miembros de las direcciones de circunscripciones, de comités municipales, de distritos municipales y enlaces en las diferentes demarcaciones.

Afirmó que según prescripción médica él está “fuera de peligro” y “técnicamente sano”, aunque los facultativos le recomendaron cuidarse del estrés.

Reveló que su médico de cabecera en el tratamiento que recibe para combatir el cáncer de próstata que le afecta, le recomendó abandonar el ejercicio de la política y a cambio dedicarse a vivir la vida con “cosas que le den placeres, porque la política produce mucho estrés”.

Sin embargo, Medina revela haber intuido o interpretado que el galeno que lo atiende le habría dado luz verde para por lo menos agotar ese proceso electoral accionando políticamente.

“Doctor, le voy a hacer una pregunta, Usted cree que un año más de trabajo intenso me puede recrudecer de nuevo la enfermedad, y él lo que hizo fue que se rio, y yo lo vi como que me dijo que podía hacerlo, y yo le dije, porque yo no puedo abandonar mi trabajo hasta después del mes de mayo, tengo que trabajar de manera intenso, talvez después de ahí comience a bajar la intensidad, pero ahora no puedo”, narró el expresidente.

Danilo confesó que cuando viajó a Estados Unidos su cáncer de próstata estaba en grado 8, algo que la ciencia médica mide de seis a diez grados.

Informó que durante su intervención recibió 28 sesiones de radio terapia. “Por eso yo tenía obligatoriamente quedarme fuera”, precisó.

“Pero lo peor que yo me fui de aquí con un PSA de 34, cuando los hombres que están aquí se hacen PSA saben que el máximo es 4…cuando está en cuatro ya estamos en peligro, y yo lo llevé a 34, con descuido”, detalló para revelar que ahora su PSA en 0.1 “y hoy debe de estar en cero porque”…(aplauso impide escuchar lo sigue con precisión).

Reconoce que su tratamiento no se puede parar,

“porque el cáncer puede volver”.

PEÑA GÓMEZ NO QUISO CONDECORACIÓN

En otro episodio contado por Medina, éste revela que, en el año 1997, un año después del PLD asumir por primera vez las riendas del poder, como un enviado del entonces presidente Leonel Fernández visitó al hoy extinto José Francisco Peña Gómez en su residencia de Cambita, San Cristóbal, donde le transmitió al líder perredeísta la intención del gobierno de concederle la más alta condecoración.

“Doctor (Peña Gómez), vine aquí de parte del presidente de la República (Leonel Fernández) porque él quiere condecorarlo con la condecoración más alta del país, y él se quedó mirándome, y me dijo, mira Danilo, dile a Leonel que yo no puedo aceptar esa condecoración, porque ahora mismo el gobierno de ustedes está asediado por huelgas, que tienen movimientos comunitarios de la sociedad civil, y el único que los puede controlar soy yo y si acepto esa condecoración van a creer que me vendí. Así es que dile que no es un rechazo, pero que no puedo aceptarlo”, rememoró.

Asimismo, Danilo recordó que en esa misma conversación Peña Gómez le predijo que él (Medina) sería presidente de la República, tras lo cual le expresó el siguiente consejo: “No te dejes matar de los compañeros. Yo tuve un cáncer ahora y es el resultado de cargar con todos esos problemas que tienen todos los compañeros”.

En ese orden, el presidente del PLD reconoce que el cáncer que le fue diagnosticado tiene mucho que ver con su intensidad de la actividad política que realiza.