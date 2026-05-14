Banco Popular lidera la banca dominicana y se posiciona entre los más sólidos del Caribe

The Banker reconoció a la entidad financiera por su rentabilidad, solvencia, eficiencia operativa y capacidad de crecimiento regional

Bartolo García

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano fue reconocido por la prestigiosa revista internacional The Banker como el banco con mejor desempeño de la República Dominicana y el quinto más destacado del Caribe en el ranking Top Caribbean Banks 2026.

La publicación, especializada en el sector financiero y perteneciente al grupo Financial Times, resaltó el liderazgo del Popular en áreas clave como rentabilidad, apalancamiento, eficiencia operativa y crecimiento sostenido, consolidando su posición como una de las entidades bancarias más fuertes de la región.

Asimismo, The Banker posicionó al Banco Popular como la institución número uno del país en calidad de activos, liquidez, solvencia y retorno basado en riesgo, destacando su capacidad de adaptación y evolución dentro de un entorno financiero dinámico y altamente competitivo.

En esta edición del ranking regional, la entidad bancaria también alcanzó la sexta posición en el indicador Tier 1 Capital, una de las principales mediciones internacionales de fortaleza financiera y respaldo patrimonial de los bancos, ascendiendo un puesto respecto al año anterior.

Estos reconocimientos refuerzan la trayectoria del Banco Popular como referente de innovación, transformación digital y sostenibilidad en el sistema financiero nacional y caribeño, respaldado por una estrategia centrada en la excelencia del servicio y el apoyo a los sectores productivos.

Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano

El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, valoró positivamente la distinción y afirmó que el reconocimiento refleja la fortaleza del modelo de negocio de la entidad, sustentado en una gestión prudente del riesgo y en la calidad de sus activos.

“Esta distinción demuestra la visión estratégica de largo plazo del Popular y nuestro compromiso con el crecimiento sostenible de los clientes y de la economía nacional”, expresó Paniagua al referirse al informe de The Banker.

La revista internacional también destacó que los bancos del Caribe iniciaron el año 2026 en una posición financiera robusta, favorecidos por el crecimiento de activos y beneficios registrados durante 2025, pese a los desafíos económicos que enfrenta América Latina y la región caribeña.