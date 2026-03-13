Danilo medina y Jean Alain Rodríguez

(Al colega Cristhian Jiménez)

Por JUAN T H

¿Por qué Jean Alain Rodríguez está preso y Danilo Medina no? Veamos:

Odebrecht, tal vez el mayor escándalo de corrupción de los últimos años pasó, con algunas penas, pero sin ninguna gloria, “dando tumbos”, después de años en los tribunales de la República.

Todos los imputados fueron absueltos, como era de esperarse, demostrando que los ciudadanos son inocentes hasta se demuestre lo contrario, como en efecto ocurrió después que el Ministerio Público, dirigido por el entonces presidente Danilo Medina, utilizando a un dirigente de su partido, “el muchacho de mandado”, Jean Alain Rodríguez, hasta entonces desconocido, elaborara un expediente sin ningún sustento jurídico que condujera a la condena de los implicados, incluyendo al propio Presidente de la República, que tenía entre sus asesores de campaña a Joao Santana, a quien le agradeció sus “aportes” en un discurso público, que debió salir esposado del país acusado de complicidad en el pago de sobornos a políticos, empresarios, diputados, senadores y alcaldes por más de 780 millones de dólares en América Latina y África, según una investigación realizada en Estados Unidos.

El Ministerio Público de Danilo Medina bajo la dirección de jean Alain elaboró un expediente expresamente para que nadie resultara condenado. No fue casualidad. Mirian Germán lo dijo desde un principio. Y pagó un precio muy alto por su atrevimiento.

De acuerdo con las pesquisas, Odebrecht pagó sobornos millonarios para lograr contratos de exclusividad para la construcción de las más importantes obras, en Angola, Mozambique, Ecuador, Perú, Panamá, México, Argentina, Colombia, Guatemala, Venezuela y República Dominicana, entre otros. “Por razones de seguridad”, con Joao Santana, uno de los jefes de Odebrecht, de asesor del presidente Danilo Medina, se instaló en el territorio nacional, la oficina de sobornos” que operaba en todos esos países.

Toda la documentación de la investigación realizada por el departamento de estado de los Estados Unidos, son públicos. Pueden encontrarse en las redes sociales. La empresa brasileña hizo un acuerdo con la justicia de ese país de pagar, en 20 años, dos mil 600 millones de dólares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza, dando detalles de los sobornos.

Desde el 2002 hasta el 2014, La empresa brasileña admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos a dirigentes políticos, empresarios, ministros, senadores y diputados, de los principales partidos, Revolucionario Dominicano, de la Liberación Dominicana-Fuerza del Pueblo y Reformista Social Cristiano. Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, ocuparon la presidencia durante esos años. Solo el presidente Mejía se refirió al tema públicamente desligándose de cualquier acto de soborno y poniendo su patrimonio y el de su familia a disposición del Estado en caso de comprobarse cualquier acto ilícito de su parte. Los demás, Fernández y Medina, que fueron los presidentes que más contratos firmaron, han guardado un silencio cómplice sepulcral.

Es en ese contexto gansteril y corrupto, que puedo entender el “Lobbismo” (cabildeo) en nuestro país de los presidentes brasileños Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff en favor del presidente Danilo Medina y del PLD, llegando al irrespeto diplomático de hacer un spot televisivo mandando a votar por el partido de gobierno, al que Odebrecht otorgaba decenas de millones de dólares en soborno. (Memoria para el olvido)

Me pregunto, ¿cómo es posible que los expresidentes, Hipólito, Leonel y Danilo no fueran llamados para interrogarlos, sobre todo a los dos últimos? ¿Cómo es que nadie le preguntó a Leonel cual fue su papel, si recibió o no recibió sobornos para la FUNGLODE? ¿Cómo es que Danilo Medina, principal sospechoso en el entramado corrupto no fuera investigado, sometido a la justicia, incluso encarcelado tras comprobarse que fue el artífice (autor) intelectual, y, hasta material de la trama mafiosa que perjudicó al Estado? ¿Quién designo al mequetrefe y pelele de Jean Alan como Procurador General de la República? ¿Por qué Jean Alan está preso y Danilo no si el segundo era el jefe del primero, el coreógrafo de la danza corrupta y gansteril que alegremente bailó Jean Alan como un tonto útil?

¿No fueron Jean Alan como Procurador y Danilo como presidente de la República quienes montaron un espectáculo nauseabundo de mal gusto contra la magistrada Mirian Germán Brito en el Consejo Nacional de la Magistratura? ¡Lo mucho hasta el Diablo lo ve!

Lo que no entiendo, colega, amigo-hermano Cristhian Alberto Jiménez, autor de un buen artículo sobre el tema publicado hace unos días en el periódico Listín Diario, ¿cómo es posible que, con tantas pruebas documentadas, una patana de documentos, imágenes, grabaciones, etc., siete años después de supuestas investigaciones, cuando todo parece haberse olvidado, la justicia dominicana se burle de la inteligencia y el sentido común de los ciudadanos para absorber de toda responsabilidad civil y penal a los imputados. ¡Qué falta de respeto a la razón! ¡Qué burla!

Tras la “sentencia” de la Suprema Corte ratificada por el Tribunal Constitucional, este pueblo debió salir en masa a protestar en la Plaza de la Bandera y en todas las demás plazas del país en protesta rabiosa y violenta para existir la destitución inmediata de todos los actores judiciales en el caso. ¡La indignación no debió ser menor!

Creo, sinceramente, que el Ministerio Público y los jueces, en complicidad con abogados y periodistas, en el caso de los funcionarios políticos durante la gestión del expresidente Danilo Medina, no actuaron por miedo, debido a la conspiración de grupos cercados al exmandatario, para garantizar la gobernabilidad y la paz social. ¡El miedo aterrorizó al gobierno del PRM! ¿Verdad querido amigo Cristhian Alberto Jiménez, comunicador de vieja data que sabe por dónde se le entra el agua al coco?

PD: Finalmente quiero darle la razón a Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, los únicos que terminaron el proceso con un descargo, después de haber pasado años en los tribunales, que tienen todo el derecho de actuar en justicia. Me dicen que pretenden demandar al Estado por daños y perjuicio. ¡harán bien! Dice una máxima jurídica que todo imputado es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Tendrán que devolverle todos los bienes incautados y resarcirlos económicamente. (Lástima que los más de 20 mil pobres presos en cárceles de pobres, por delitos menores en su mayoría, sin educación, viviendas, salud, empleos dignos, que residen en cinturones de miseria, sean tratados iguales que los políticos ricos y corruptos que la justicia dominicana no investiga ni encarcela. Como he dicho otras, los “cambios del PRM y Luis Abinader debieron comenzar en el Sistema de Justicia, para crear un verdadero Estado Democrático de Derechos en el país)