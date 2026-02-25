Danilo Medina expresa apoyo a demandas de profesionales agropecuarios

Bartolo García

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, recibió este martes a una comisión del Pleno Nacional de Dirigentes de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), a quienes manifestó su respaldo a la lucha reivindicativa que impulsa el gremio.

La delegación estuvo encabezada por su presidente, Tito Hernández, quien expuso la situación que atraviesan los profesionales agropecuarios y las principales demandas que motivan la jornada de protestas desarrollada a nivel nacional.

Durante el encuentro, Medina escuchó los planteamientos relacionados con las condiciones laborales de los agrónomos, señalando que el sector ha sostenido más de tres años de diálogo con las autoridades sin obtener respuestas concretas.

El exmandatario expresó su apoyo pleno a las reivindicaciones presentadas, al considerar que los profesionales agropecuarios desempeñan un rol estratégico en la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo del país.

Asimismo, exhortó al presidente Luis Abinader a prestar atención a las demandas del gremio, calificándolas como justas y necesarias para fortalecer el campo dominicano.

Medina sostuvo que la situación actual del sector refleja, a su juicio, un deterioro en las políticas de apoyo al agro, y destacó las iniciativas implementadas durante sus gestiones, como los programas de fortalecimiento productivo y acompañamiento técnico a productores.

Por su parte, Tito Hernández explicó que la ANPA decidió iniciar una jornada de lucha luego de agotar los canales institucionales de diálogo, sin lograr avances significativos en sus reclamos.

El dirigente agradeció el respaldo del expresidente y valoró su disposición de escuchar las inquietudes del gremio, subrayando que la meta principal es dignificar las condiciones laborales de los agrónomos.

La comisión estuvo integrada por miembros del Comité Ejecutivo Nacional y representantes de distintas delegaciones provinciales, quienes reiteraron la importancia de impulsar medidas concretas en favor del sector agropecuario.

El encuentro forma parte del proceso de consultas que desarrolla la ANPA con distintos actores del liderazgo político y social del país, como parte de su plan de acción en defensa de los profesionales agropecuarios y del fortalecimiento de la producción nacional.