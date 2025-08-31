Danilo Medina asegura que el PLD recuperará el liderazgo electoral en 2026

Bartolo García

Santo Domingo. – El expresidente de la República y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, expresó este domingo que la organización morada volverá a encabezar las preferencias del electorado en los próximos procesos, gracias al reconocimiento ciudadano de que durante sus gobiernos el país alcanzó mejores condiciones de vida.

Medina hizo estas declaraciones tras encabezar la Gran Asamblea Provincial celebrada en el Club Agampta, en Monte Plata, donde cientos de militantes y simpatizantes llenaron el recinto en una demostración de apoyo a la dirección partidaria.

“El pueblo se ha dado cuenta de que se equivocó votando en contra del PLD en las pasadas elecciones. Hoy las encuestas muestran el crecimiento de nuestro partido porque la gente recuerda que con nosotros se vivía mejor”, manifestó Medina al responder a los medios de comunicación.

El líder peledeísta insistió en que la población compara los indicadores actuales con los de sus gobiernos y encuentra grandes diferencias en materia económica, social y de servicios públicos.

Durante su intervención, Medina vaticinó que el próximo año el PLD encabezará las preferencias electorales, asegurando que su partido ya compite por el primer lugar en las mediciones más recientes.

La asamblea se inició pasadas las 10:30 de la mañana con la entrada de Danilo Medina, acompañado por el secretario general Johnny Pujols y una nutrida delegación del Comité Político.

En el acto también tomó la palabra Johnny Pujols, quien calificó al gobierno del PRM como “indolente” y destacó que el PLD se ha consolidado como la principal fuerza de oposición, gracias a la valoración positiva que la ciudadanía mantiene de las gestiones de Danilo Medina.

En la mesa principal se encontraban los vicepresidentes del PLD, Temístocles Montás, Zoraima Cuello e Yván Lorenzo, además del exvicepresidente Jaime David Fernández Mirabal, Nicio Rosario, Norberto Soto, Najib Chahede y el exsenador Charles Mariotti. También asistieron varios alcaldes y diputados de la organización.

El acto contó con la invocación del pastor Julio Aquino, seguida de la bienvenida por parte de dirigentes locales como Norberto Soto y Nicio Rosario, quienes denunciaron el “abandono” que aseguran vive Monte Plata bajo la actual administración.

En el marco de la actividad, Medina recibió reconocimientos de instituciones locales, entre ellas la Cooperativa Agropecuaria Las Cinco Casas y la Asociación de Ganaderos La Altagracia de Bayaguana, que valoraron sus aportes al desarrollo provincial durante sus gestiones de gobierno.

Uno de los momentos más destacados fue la juramentación de nuevos miembros, entre ellos dirigentes que renunciaron al PRM para integrarse al PLD. Junior Heredia, exdirigente perremeísta, aseguró que tomó la decisión porque “con el PLD se vivía mejor”.

La jornada reflejó un ambiente de entusiasmo y unidad entre los presentes, quienes coreaban consignas a favor del retorno del partido morado al poder.

Al cierre de la asamblea, Medina exhortó a la militancia a trabajar con disciplina, organización y cercanía con la gente, para convertir en votos el crecimiento que muestran las encuestas.

Con este acto en Monte Plata, el PLD continúa fortaleciendo su estructura territorial y enviando señales de que apuesta a un regreso con fuerza al escenario político nacional de cara a los próximos procesos electorales.