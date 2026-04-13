Daniel Vanososte logra épica remontada y conquista torneo élite de golf en RD

Bartolo García

Santo Domingo.– El golfista Daniel Vanososte protagonizó una espectacular remontada para coronarse campeón de la tercera parada del Torneo RD Golf Élite 2026, organizado por la Federación Dominicana de Golf.

El evento, celebrado en el Punta Blanca Golf & Beach Club, reunió a destacados talentos nacionales con el objetivo de fortalecer el nivel competitivo y posicionar a los jugadores dominicanos en el Ranking Mundial Amateur de Golf (WAGR).

Vanososte logró una hazaña notable al remontar una desventaja de 11 golpes en la ronda final, arrebatándole el primer lugar al experimentado Rhadamés Peña, quien había liderado el torneo durante las dos primeras jornadas.

El campeón firmó tarjetas de 73, 72 y un impresionante 65 en la ronda final, para un total de 210 golpes, superando por apenas uno a Peña, quien concluyó con 211.

Peña había dominado las primeras rondas con scores de 65 y 70, pero una jornada final de 76 le impidió mantener el liderato ante el empuje de Vanososte.

En el tercer lugar finalizó el joven Waldo Aguasvivas, quien acumuló un total de 218 golpes tras rondas de 71, 72 y 75.

El torneo contó con el patrocinio oficial de Mastercard Banreservas y tuvo como director técnico a Luis José Placeres.

Finalmente, los organizadores anunciaron que la cuarta parada del circuito RD Golf Élite 2026 se celebrará en el Santo Domingo Country Club, donde los jugadores buscarán seguir sumando puntos y consolidando su posición en el ranking.