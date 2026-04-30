Daniel Rivera resalta impacto cultural de la Feria del Libro Cibao 2026 y asegura su continuidad

Bartolo García

Santiago, RD.– El senador Daniel Rivera destacó el éxito alcanzado por la 1.ª Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, asegurando que esta iniciativa representa un avance significativo en la promoción de la lectura, la cultura y la identidad de las 14 provincias de la región Norte.

El legislador explicó que la realización del evento fue posible tras la aprobación en el Senado de una resolución que designó a Santiago como sede de la feria, una propuesta impulsada por él y respaldada por los senadores del Cibao, consolidando un esfuerzo conjunto a favor del desarrollo cultural.

“El Cibao ha dado un paso importante en la consolidación de un espacio que promueve nuestra cultura, fortalece la identidad regional y acerca el conocimiento a la gente”, expresó Rivera al valorar el impacto del evento.

Asimismo, destacó que la feria evidenció una efectiva articulación entre instituciones públicas y privadas, así como una activa participación ciudadana, reuniendo durante siete días a escritores, artistas y gestores culturales en un escenario de intercambio y aprendizaje.

Rivera también agradeció el respaldo del presidente Luis Abinader, de la vicepresidenta Raquel Peña y del Ministerio de Cultura, resaltando el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de las políticas culturales en el país.

Durante la jornada, el senador participó en diversas actividades, incluyendo la conferencia “Leer en medio del ruido”, impartida por la vicepresidenta Peña, además de acompañar el maratón de lectura y recorrer los distintos pabellones instalados en el Gran Teatro del Cibao.

Como parte de su agenda, encabezó el acto “Raíces Vivas de la Cultura del Cibao”, donde fue reconocido el pintor Jacinto Domínguez por sus aportes a la identidad cultural dominicana, en una actividad que contó con la presencia de autoridades y representantes del sector.

Finalmente, Rivera confirmó que la feria tendrá continuidad el próximo año, al anunciar que Santiago será nuevamente sede del 19 al 25 de abril de 2027, consolidando este proyecto como un espacio permanente para el desarrollo cultural de la región.