Daniel Rivera promueve nuevo centro comunitario para fortalecer la atención social en Santiago Oeste

Bartolo García

El senador por la provincia de Santiago, Daniel Rivera, encabezó el acto de entrega de un terreno destinado a la construcción del Centro Comunitario de Servicio Social MERSI en el distrito municipal de Santiago Oeste, una obra concebida para ampliar el acceso a servicios esenciales en comunidades de alta vulnerabilidad.

La actividad reunió a representantes de la Fundación Red Misericordia, la Junta Distrital de Santiago Oeste, la Constructora Vistasol CVS y la Oficina Senatorial de Santiago, como parte de una alianza interinstitucional orientada al desarrollo comunitario.

Durante su intervención, Rivera destacó que la entrega del solar marca el inicio de un proyecto con vocación permanente de servicio, enfocado en atención primaria de salud, prevención, orientación social y acompañamiento a familias en condiciones de riesgo.

El legislador subrayó que el Centro MERSI permitirá acercar servicios fundamentales a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, reduciendo brechas históricas de acceso y fortaleciendo la presencia institucional en la zona.

“El desarrollo comienza cuando los servicios llegan a la gente y no cuando la gente tiene que salir a buscarlos”, expresó el senador, al resaltar la importancia de iniciativas construidas mediante cooperación entre el sector público, organizaciones sociales y empresas privadas.

Rivera reiteró su respaldo al proyecto y aseguró que desde el Senado continuará impulsando acciones que impacten directamente en la calidad de vida de las comunidades de la provincia de Santiago.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Red Misericordia, Olga Noboa, explicó que el Centro Comunitario MERSI surge como respuesta estructurada a las necesidades sociales de Santiago Oeste.

Indicó que la iniciativa se fundamenta en ofrecer atención sostenida, acompañamiento comunitario y programas de desarrollo humano a largo plazo.

Desde el sector privado, el presidente de Constructora Vistasol CVS, José Espinal, manifestó que la donación del terreno representa un compromiso concreto con el bienestar comunitario.

Espinal resaltó que la inversión social es parte esencial del crecimiento territorial, y que proyectos como este generan impacto positivo más allá de la infraestructura.

De su lado, el director distrital de Santiago Oeste, Eddy Báez, agradeció el respaldo de las instituciones involucradas y valoró la obra como un paso clave para fortalecer la atención social del territorio.

Báez afirmó que el centro contribuirá a crear nuevas oportunidades para los residentes, especialmente en áreas de salud, educación comunitaria y orientación familiar.

El acto concluyó con la firma del contrato y convenio de entrega del terreno, formalizando el inicio del proceso de construcción del Centro Comunitario de Servicio Social MERSI.

La nueva infraestructura funcionará como Unidad de Atención Primaria (UNAP) y como espacio para servicios sociales, culturales y de integración comunitaria.

Autoridades y representantes coincidieron en que este proyecto marcará un antes y un después en la cobertura de servicios básicos para Santiago Oeste.

Con esta iniciativa, se consolida un modelo de colaboración que apuesta por el desarrollo humano, la prevención social y la cercanía institucional como pilares del progreso comunitario.