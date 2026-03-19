Daniel Rivera promueve diálogo juvenil con encuentro interactivo en Santiago

Bartolo García

Santiago.– El senador por la provincia de Santiago, Daniel Rivera, realizará este viernes el encuentro “Preguntas y respuestas con el senador Rivera”, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana entre los jóvenes.

La actividad se llevará a cabo en la Oficina Senatorial y contará con la participación de más de 40 jóvenes provenientes de los distintos municipios y distritos municipales de la provincia.

El evento busca crear un espacio de diálogo directo donde los participantes puedan expresar sus inquietudes, intercambiar ideas y reflexionar sobre su papel en la sociedad.

Esta iniciativa forma parte de un programa orientado a integrar a la juventud en la construcción de propuestas para el desarrollo de Santiago y del país.

Durante la jornada, se entregarán ejemplares de la Constitución dominicana, con el propósito de fomentar el conocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.

Además, se realizarán rifas de libros y la entrega de obsequios, incentivando el interés por la educación y los temas cívicos.

Con este encuentro, la Oficina Senatorial reafirma su compromiso de servir como puente entre la juventud y las instituciones, promoviendo una participación activa y consciente en la vida democrática.

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