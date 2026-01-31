Daniel Rivera exhorta a la juventud a construir su futuro con valores y determinación

Bartolo García

El senador por la provincia de Santiago, Daniel Rivera, felicitó a los jóvenes dominicanos con motivo de su día, a quienes exhortó a perseguir sus sueños con perseverancia, esfuerzo constante y honestidad.

El legislador destacó que la juventud representa una etapa decisiva de la vida, en la que se forjan los valores, se definen metas y se construyen los cimientos del futuro personal y colectivo.

“Hoy es un día muy especial para nuestra juventud, para esos jóvenes que estudian, trabajan y no desmayan hasta lograr sus metas”, expresó Rivera al reconocer el sacrificio y la disciplina de miles de jóvenes en todo el país.

El senador llamó a la juventud a mantener la fe en sus capacidades y a no rendirse ante las dificultades, recordando que cada logro importante exige constancia y dedicación.

Asimismo, exhortó a los jóvenes a defender sus derechos constitucionales, al tiempo que les recordó la importancia de cumplir con sus deberes ciudadanos como parte esencial de la vida democrática.

Rivera señaló que la juventud es un proceso hermoso, pero también desafiante, lleno de oportunidades para tomar decisiones correctas que impacten positivamente el rumbo de la sociedad.

En ese sentido, resaltó la necesidad de actuar siempre con integridad, responsabilidad y compromiso social, valores que consideró fundamentales para el desarrollo individual y colectivo.

El congresista también destacó los esfuerzos del gobierno del presidente Luis Abinader y de la vicepresidenta Raquel Peña, orientados a brindar mayores oportunidades a la juventud.

Indicó que estas acciones incluyen el fortalecimiento del sistema educativo y programas que facilitan el acceso al primer empleo, como herramientas clave para la inserción laboral de los jóvenes.

Daniel Rivera manifestó que abrirse paso en la sociedad actual requiere sacrificio y esfuerzo, ya que cada día presenta nuevos retos que ponen a prueba la determinación y el carácter.

Aseguró que desde su rol como senador de la República, en representación de Santiago, su gestión reconoce a la juventud no solo como el futuro, sino como el presente que debe ser respaldado.

El legislador afirmó que apoyar a los jóvenes en sus iniciativas de superación contribuye directamente al desarrollo de la provincia y del país.

“Creemos firmemente en el talento y la capacidad de nuestra juventud para transformar la sociedad con ideas innovadoras y espíritu emprendedor”, sostuvo.

Finalmente, Rivera reiteró su respaldo a los jóvenes dominicanos y los animó a contar con su apoyo en cada proyecto de emprendimiento que decidan asumir, reafirmando su compromiso desde el Partido Revolucionario Moderno.

