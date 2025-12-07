Daniel Rivera dota al Cabral y Báez de nuevo equipo urológico

Bartolo García

Santiago, R.D.– En un gesto que reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema de salud público, el senador por Santiago, Daniel Rivera, entregó un moderno nefroscopio y uniformes quirúrgicos a la Unidad de Urología del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, uno de los centros asistenciales más emblemáticos del Cibao.

La entrega representa un avance significativo para el hospital, pues permitirá ampliar su capacidad diagnóstica y quirúrgica en beneficio de cientos de pacientes que acuden cada día en busca de atención especializada.

Durante el acto, Rivera destacó que la salud es un derecho que debe garantizarse en condiciones de equidad, sin importar si los centros son públicos o privados. Subrayó que una condición médica requiere atención oportuna en cualquier contexto, y por eso es fundamental equipar a los hospitales con tecnología moderna.

“El bienestar del paciente es prioridad en todos los centros de salud. Una litiasis renal o una obstrucción es igual de seria en un hospital privado como en uno público. Con esta entrega buscamos asegurar que el servicio sea equivalente y digno para todos”, expresó el legislador, quien también es médico de profesión.

Rivera recordó sus años de formación en el Cabral y Báez, aprovechando la ocasión para reflexionar sobre los avances del hospital y el impacto de la educación médica en la región.

“Cuando yo estudiaba aquí, solo había un electrocardiograma para todo el hospital, y aun así aprendimos. Hoy, con equipos como este nefroscopio, ustedes podrán seguir formándose mejor y brindando un servicio más seguro y oportuno”, afirmó.

El senador también resaltó el papel histórico del Cabral y Báez en la formación de especialistas, recordando que allí se estableció la primera residencia de cuidados intensivos del país, cuyos egresados hoy sirven en todas las provincias del Cibao.

El acto de entrega fue celebrado en el Salón de la Dirección del hospital, donde el equipo fue recibido por el director general, doctor José Luis Bautista, quien valoró el impacto inmediato que tendrá esta donación en los servicios urológicos y en el aprendizaje de los médicos residentes.

Asimismo, participó el urólogo y diputado doctor Robinson Santos, acompañado de residentes de la especialidad, quienes expresaron agradecimiento por el aporte que fortalecerá la respuesta del hospital ante casos complejos de urología.

El nefroscopio entregado es un dispositivo de alta precisión que permitirá atender con mayor efectividad casos de litiasis renal, obstrucciones urinarias y otros procedimientos mínimamente invasivos, reduciendo tiempos de recuperación y mejorando los resultados clínicos para los pacientes.

Esta herramienta tecnológica también ampliará la capacidad de resolución del hospital, evitando que muchos pacientes deban ser referidos a otros centros debido a limitaciones de equipo.

Además de la tecnología, los uniformes quirúrgicos contribuirán a reforzar las condiciones de higiene y seguridad necesarias en los procedimientos, garantizando entornos adecuados para médicos, residentes y pacientes.

Con esta iniciativa, Daniel Rivera continúa impulsando acciones concretas para fortalecer la infraestructura sanitaria y elevar la calidad de los servicios médicos en Santiago, una provincia que depende de manera fundamental del Cabral y Báez como centro regional de referencia.

El senador reiteró que seguirá trabajando en favor de la salud pública, convencido de que mejorar los hospitales es mejorar la vida de las familias que confían en ellos.

Esta entrega forma parte de una agenda más amplia orientada a modernizar servicios, reducir brechas de atención y contribuir a un sistema de salud público más eficiente, humano y accesible.

Con el nuevo equipo en funcionamiento, la Unidad de Urología del Cabral y Báez se coloca en mejores condiciones para atender la creciente demanda de pacientes y consolidar su rol como centro formador de especialistas en el norte del país.