Daniel Rivera destaca papel de la prensa escrita en encuentro con periodistas de Santiago

Bartolo García

Santiago, R.D.– El senador de Santiago, Daniel Rivera, sostuvo un encuentro con periodistas de prensa escrita y representantes de distintos gremios de comunicación, donde resaltó la importancia de mantener una relación cercana entre la gestión legislativa y los medios informativos.

La actividad reunió a profesionales de periódicos impresos y digitales como Listín Diario, Diario Libre, Hoy, El Nacional y Caribbean Digital, entre otros, quienes participaron en una conversación abierta sobre el presente y futuro del periodismo.

Durante su intervención, Rivera hizo un repaso por su trayectoria profesional y su labor legislativa, destacando varias iniciativas impulsadas desde la Oficina Senatorial de Santiago en beneficio directo de la población.

Entre esos proyectos mencionó programas como Sonrisa Santiaguera, los tótems urbanísticos y el servicio de ambulancia, los cuales, según explicó, buscan responder a necesidades reales de la ciudadanía y mejorar la calidad de vida de los santiagueros.

“Nuestro trabajo no se limita a legislar; también buscamos impactar de manera directa la vida de la gente”, expresó el legislador, al tiempo que subrayó la importancia de mantener espacios de diálogo con los diferentes sectores sociales.

Al referirse al rol de los comunicadores, fue enfático en señalar que el periodismo sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la democracia, ya que además de informar, orienta, cuestiona y contribuye a la construcción de ciudadanía.

Asimismo, abordó los desafíos que enfrenta actualmente la prensa escrita frente al crecimiento de las plataformas digitales, señalando que la adaptación tecnológica no debe significar la pérdida de los valores esenciales del buen periodismo.

“Adaptarse no es opcional, pero tampoco debe implicar perder la esencia del buen periodismo: la veracidad, la ética y el compromiso con la verdad”, puntualizó Rivera, en una jornada que concluyó con la entrega de ejemplares de la Constitución, bonos y otros detalles para los asistentes.