Daniel Rivera destaca el aporte de la mujer dominicana al desarrollo del país

El senador de Santiago reconoce liderazgo y compromiso femenino en el marco del Día Internacional de la Mujer

Bartolo García

Santiago, R.D.– El senador por la provincia de Santiago, Daniel Rivera, resaltó el papel fundamental que desempeñan las mujeres dominicanas en el desarrollo social, económico y humano del país.

El legislador ofreció sus declaraciones en el marco del Día Internacional de la Mujer, fecha dedicada a reconocer los avances y aportes de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

Rivera felicitó a todas las mujeres dominicanas y destacó que su dedicación, talento y determinación continúan marcando una huella significativa en cada espacio donde participan.

El senador subrayó que el liderazgo femenino se refleja diariamente en las familias, en las comunidades y en las instituciones públicas y privadas del país.

Asimismo, señaló que esta fecha representa una oportunidad para valorar los logros alcanzados por las mujeres a lo largo de los años.

“Las mujeres dominicanas representan fortaleza, sensibilidad y un compromiso constante con el futuro de nuestra nación”, expresó el congresista.

Rivera afirmó que desde su labor en el Congreso continuará respaldando iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos de las mujeres.

En ese sentido, reiteró la importancia de impulsar políticas públicas orientadas a fortalecer la participación femenina en todos los sectores de la sociedad.

El senador también destacó el rol de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.

Finalmente, motivó a las mujeres dominicanas a seguir avanzando con determinación, recordando que cada logro alcanzado abre nuevas oportunidades para las futuras generaciones.