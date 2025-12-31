Daniel Rivera abre Oficina Senatorial para impulsar una gestión más cercana y participativa en Santiago

Bartolo García

Santiago, RD.– El senador de la República por la provincia de Santiago, Daniel Rivera, inauguró este lunes la Oficina Senatorial de Santiago, un espacio creado con el objetivo de fortalecer la cercanía con la ciudadanía y mejorar la atención directa a las comunidades de la provincia.

La apertura de esta nueva sede representa un paso significativo en la estrategia del legislador de mantener un contacto permanente con los sectores sociales, comunitarios e institucionales, facilitando un canal directo de comunicación entre la población y su representante en el Congreso Nacional.

El acto inaugural contó con la presencia de autoridades civiles y religiosas, entre ellas la vicealcaldesa de Santiago, Mariana Moreno, y la gobernadora provincial, Rosa Santos, así como colaboradores y miembros del equipo de la oficina senatorial.

Durante su discurso, el senador Rivera destacó que la creación de esta oficina reafirma su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible de Santiago, pilares fundamentales de su gestión legislativa.

“Hoy damos un paso importante para seguir construyendo una provincia más cercana, más humana y más eficiente en la gestión pública. Esta oficina no es solo un espacio físico, es una casa abierta para todos los santiagueros y santiagueras”, expresó el legislador.

Rivera explicó que desde este espacio los ciudadanos podrán expresar inquietudes, presentar propuestas y recibir acompañamiento en la búsqueda de soluciones a las problemáticas que afectan a sus comunidades.

Asimismo, resaltó que la Oficina Senatorial será un punto de impulso para iniciativas vinculadas a áreas clave como salud, educación, innovación, empleo y fortalecimiento institucional, en coordinación con distintos sectores de la sociedad.

“Nuestro compromiso es trabajar sin descanso por el bienestar de Santiago, escuchando a la gente y gestionando políticas públicas que generen oportunidades reales”, añadió el congresista.

La bendición de la nueva oficina estuvo a cargo del padre Carlos Santana, quien valoró el espacio como un punto de avance para el bienestar colectivo y el desarrollo integral de la provincia.

Por su parte, la gobernadora Rosa Santos destacó la trayectoria del senador Rivera y su incidencia en los procesos de desarrollo provincial, subrayando que su gestión ha tenido un impacto tangible en distintos municipios y comunidades.

En tanto, la vicealcaldesa Mariana Moreno señaló que la apertura de la oficina fortalece la democracia y el servicio público, al crear un canal directo y accesible entre la ciudadanía y su representante legislativo.

“La comunicación más fluida con la población es esencial para una gestión efectiva, y este espacio coloca a la gente en el centro de las decisiones”, afirmó Moreno.

La Oficina Senatorial de Santiago está ubicada en el sector Villa Olga, en la calle Prolongación F número 17, y estará abierta al público para ofrecer orientación, recibir propuestas y dar seguimiento a las gestiones legislativas en favor de la provincia.