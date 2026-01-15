Daniel Galán irrumpe con fuerza en la música típica y se consolida como fenómeno del género

El acordeonista dominicano triunfa con “El Palomo” y marca una nueva etapa en el merengue típico

Bartolo García

El acordeonista Daniel Galán, conocido artísticamente como “El Palomo”, vive el momento más sólido de su carrera tras convertir su versión del tema “La Chiflera”, rebautizada como “El Palomo”, en uno de los mayores éxitos recientes de la música típica dominicana.

La canción, que explotó con fuerza durante 2025, se posicionó como tendencia en plataformas digitales y redes sociales, impulsando a Galán a la cima de la popularidad y colocándolo entre las figuras más solicitadas del género.

Aunque su ascenso parece repentino, el éxito de Daniel Galán es el resultado de años de preparación, disciplina y trabajo constante junto a diversas agrupaciones típicas, experiencia que fue clave para su madurez artística.

Fue en 2023 cuando decidió apostar por su propio proyecto musical, una decisión arriesgada que rindió frutos dos años después con un impacto que superó las expectativas del público y la industria.

Galán es un músico integral: arreglista, compositor y multiinstrumentista, con dominio del acordeón, la güira y la tambora, lo que le permite imprimir una identidad propia a cada una de sus producciones.

La consolidación alcanzada en 2025 se tradujo en una intensa agenda de presentaciones y eventos multitudinarios, destacándose su participación en el concierto del bachatero Raulin Rodríguez en la Gran Arena del Cibao, donde deslumbró por su energía y carisma escénico.

En esa actuación, Daniel Galán confirmó su faceta de “showman”, una cualidad que conecta de manera directa con el público y distingue cada una de sus presentaciones en vivo.

“El proceso no ha sido fácil, pero el tiempo de Dios es perfecto”, ha expresado el artista, recordando los años en los que trabajó como taxista en Estados Unidos para sostener su sueño musical.

Nacido en Dajabón, Galán mostró desde niño una inclinación natural por la música, iniciándose a los 12 años como tamborero y guirero en el coro de la Iglesia Cristiana La Unión, en Sosúa.

Más adelante, su tío Marcelino Hernández, oriundo de Montecristi, le enseñó a tocar el acordeón, instrumento que hoy maneja con gran destreza y que se ha convertido en su sello artístico.

Su recorrido profesional incluye experiencias con agrupaciones como El Súper Mambo Típico (hoy New Mambo), Krisspy y su Flow, José El Calvo e I Swing, que aportaron a su formación musical.

Entre 2012 y 2022 residió en Estados Unidos, donde también formó parte de proyectos como Narciso El Pavarotti y el Grupo Nexo, ampliando su visión artística y su proyección internacional.

Como compositor y arreglista, Daniel Galán cuenta con un catálogo de temas inéditos que incluye títulos como “Mi Cigarro”, “Mi Orgullo”, “Haitiana”, “Madre Soltera”, “Mi amor del Pasado” y “Navidad”.

Gracias al auge de su propuesta, el artista iniciará su primera gira por Estados Unidos a partir del 23 de enero de 2026, llevando su música a distintos estados y reencontrándose con la diáspora dominicana.

A pesar de recibir múltiples ofertas de casas disqueras y promotoras, Galán mantiene una gestión independiente de su carrera, acompañado por su manager Moreno Polanco, apostando a la autenticidad y al control creativo de su proyecto musical.